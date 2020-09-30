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В бюджете зарезервировали почти ₽ 900 млн на содержание новых сенаторов

23:03 30.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство предлагает зарезервировать финансирование на появление в Совете Федерации 30 новых сенаторов от Российской Федерации по президентской квоте и бывшего президента России.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, который в среду внесен в Госдуму, в статью №21 об особенностях исполнения бюджета предлагается добавить новый пункт – о резервировании дополнительно 879,7 млн рублей в 2021-2023 гг. для выделения Совету Федерации "в целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции".

Пункт "б" был обновлен после внесения поправок в Конституцию в этом году. Согласно ему, кресло сенатора Совета Федерации может занять бывший президент России, причем пожизненно. Под этот пункт подпадает лидер "Единой России", зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ в 2008-2012 гг. Пункт "в" в обновленной Конституции отражает право президента РФ назначить в верхнюю палату парламента 30 сенаторов от Российской Федерации по так называемой "президентской" квоте.

Сейчас в Совет Федерации входят только представители регионов – по два от законодательной и исполнительной власти каждого из субъектов РФ. Президент России имеет право назначать в Совет Федерации представителей не от регионов, а от Российской Федерации в целом (ранее – не более 10% от общего числа других сенаторов; после поправок в Конституцию – не более 30, семь из них - пожизненно). Тем не менее, президент этим правом не пользовался, и представителей РФ в сенате еще не было.

Ранее СМИ сообщали, что Медведев может занять пост сенатора, причем параллельно с его нынешними обязанностями в Совбезе, но для этого понадобится внести поправки в закон о формировании Совета Федерации.

Темы: Правительство России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 07:38
Гость: stalker

А что для страны важнее, зарезервировать средства на содержание новых дармоедов, без которых страна легко обойдется, или использовать эти средства для лечения тех же больных детей ? Народ всем миром средства для детей собирает, о чем нам каждый день нам по ТВ сообщают, а эти к...ы средства народные на всякую ерунду тратят. И что толку от того, что один состав правительства на другой поменяли ? Эти то чем лучше ? Такие же зас...ы как и прежние.
01.10.2020, 07:10
Гость: Удачи

пожизненно, это хорошо.
01.10.2020, 07:08
Гость: В2831

А рожа не треснет от такого бабла?!
01.10.2020, 05:48
Гость: Думаю

А нужна эта контора вкупе со всякими общественными советами и другими говорильня-клубами. Вот где экономия средств если подойти к этому вопросу вдумчиво.
01.10.2020, 03:40
Гость: ABCD

ну вот и чудненько. Экономия на народе и пенсионерах позволила миллиарды резервировать на тучное стало крупнорогатых слуг народа. Как буд то их и так мало в стране. Зачем они нужны? Что они будут делать если те, что есть нечего не делают? А у каждого будет толпа помощников, офисы, парк VIP авто с толпой водителей, наверное их закрытый санаторий, и кончено закрытый ресторан для банкетов.
Деление на ноль закончилось окукливанием и из куколки начала выползать личинка демократии, оформляясь в странное го-во без экономики, без промышленности, с пустыми трубами, с сотнями миллионов нищего народа и кучей толстых и сытых сенаторов.
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