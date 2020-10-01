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Собянин не исключил введения новых «жестких ограничений»

18:57 1.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время число подтвержденных случаев коронавируса в столице может достигнуть 3000 в сутки.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он рассказал, что в настоящее время нет планов по вводу каких-либо новых ограничений из-за COVID-19, но уточнил, что все будет зависеть от поведения жителей столицы.

По словам мэра, речь идет о переходе на удаленную работу и соблюдении других предписаний. «Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», - отметил Собянин.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 23:35
Гость: того и запустили

После объявления досрочных школьных каникул в разы вырос спрос на билеты в Турцию...
01.10.2020, 23:05
Гость: 303

так ведь обещал не вводить, обманул выходит? а в Китае ежедневно заболевают только 14 человек (не тысяч). как же так?
01.10.2020, 22:48
Гость: По словам мэра

Наши правители очень любят кивать на Запад. Пусть почитают "Письмо бельгийских врачей, медработников и граждан правительству и Европейскому Сообществу".Написано разумно и общедоступно.Может г-ну Собянину станет ясно,что не надо нервировать людей и вновь вводить "рекомендационный карантин" и добивать, на радость амерам, экономику России!
01.10.2020, 22:32
Гость: ври да не завирайся, трольчатина

опять запустили всех за рубеж?

Кого там ВСЕХ ЗАПУСТИЛИ ЗА РУБЕЖ?
01.10.2020, 22:11
Гость: Надо завалить мэрию Москвы коллективными исками во все суды

Давно пора!

+Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.+

Кто такой этот Собянин чтобы запрещать людям выходить из дому?
Отец родной нашелся!
Личное дело человека- выходить из дому или нет.

Нащи-то, наши, словечко какое придумали НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ!!!
С каких это вдруг решили "сбережением" с тариков заняться?
Тут всё с точностью до наоборот , запугать , запереть чтоб быстрее концы отдали.
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