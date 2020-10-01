Собянин не исключил введения новых «жестких ограничений»

18:57

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время число подтвержденных случаев коронавируса в столице может достигнуть 3000 в сутки.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он рассказал, что в настоящее время нет планов по вводу каких-либо новых ограничений из-за COVID-19, но уточнил, что все будет зависеть от поведения жителей столицы.

По словам мэра, речь идет о переходе на удаленную работу и соблюдении других предписаний. «Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», - отметил Собянин.