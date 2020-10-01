Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента

13:28

В 2021 году правительство РФ потратит 27,47 млрд рублей на обеспечение деятельности президента страны. Об этом говорится в материалах к проекту нового федерального бюджета на следующие три года.

Расходы по подразделу «Функционирование президента Российской Федерации» хотят увеличить на 11,8% в 2021 году по сравнению с планами до эпидемии коронавируса. В 2022 году траты будут на уровне около 27 миллиардов рублей (на 7,7% больше, чем предполагалось изначально).

Еще через год на деятельность президента планируется потратить 27,41 миллиарда рублей. Всего за четыре года траты на президента превысят 111 миллиардов рублей.

В составе обсуждаемого подраздела порядка 149 миллионов рублей каждый год будет уходить на «содержание и функционирование» главы государства. Около 14,8 миллиарда рублей в 2021 году — на обеспечение функционирования администрации президента. Более 1,2 миллиарда ежегодно выделяется на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти.

Также порядка 300 миллионов рублей каждый год будет идти в виде субсидий Ельцин-центру («центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий»).