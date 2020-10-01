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Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента

13:28 1.10.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru

В 2021 году правительство РФ потратит 27,47 млрд рублей на обеспечение деятельности президента страны. Об этом говорится в материалах к проекту нового федерального бюджета на следующие три года.

Расходы по подразделу «Функционирование президента Российской Федерации» хотят увеличить на 11,8% в 2021 году по сравнению с планами до эпидемии коронавируса. В 2022 году траты будут на уровне около 27 миллиардов рублей (на 7,7% больше, чем предполагалось изначально).

Еще через год на деятельность президента планируется потратить 27,41 миллиарда рублей. Всего за четыре года траты на президента превысят 111 миллиардов рублей.

В составе обсуждаемого подраздела порядка 149 миллионов рублей каждый год будет уходить на «содержание и функционирование» главы государства. Около 14,8 миллиарда рублей в 2021 году — на обеспечение функционирования администрации президента. Более 1,2 миллиарда ежегодно выделяется на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти.

Также порядка 300 миллионов рублей каждый год будет идти в виде субсидий Ельцин-центру («центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий»).

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.10.2020, 15:05
Гость: Шило

Насколько я понял, Ельцин Центр, будущий Мавзолей Президентов РФ!?
Ну, как говорится, встанешь на табуретку, будешь вышестоящим и руководителем, которому виднее.
01.10.2020, 15:04
Гость: Евгений В

Когда же этот кремль нажрется?
01.10.2020, 14:50
Гость: Несчастная "администрация"!

Еле-еле концы с концами сводит на 14 с хвостом "лярдов".
01.10.2020, 14:41
Гость: good

полгода в бункере дорогого стоят!
01.10.2020, 14:09
Гость: Свору бездельников

надо кормить.
Все комментарии (8)
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