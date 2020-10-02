С 19 октября московские школы могут перевести на дистанционное обучение

16:04

После двухнедельных каникул (с 5 по 18 октября) московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами», - цитирует «Интерфакс» слова источника в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, все школы столицы закрываются на каникулы в период с 5 по 18 октября. Соответствующий указ был подписан мэром Сергеем Собяниным.

По словам собеседника «Интерфакса», ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, навряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме.

«Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на 2-3 недели», - заявил он.

Ранее Собянин также отмечал, что решение вопроса о возобновлении занятий после каникул будет зависеть от ситуации с коронавирусом.