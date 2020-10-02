]]>
]]>
Главная В России Новости

С 19 октября московские школы могут перевести на дистанционное обучение

16:04 2.10.2020
Фото с сайта pixabay.com

После двухнедельных каникул (с 5 по 18 октября) московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами», - цитирует «Интерфакс» слова источника в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, все школы столицы закрываются на каникулы в период с 5 по 18 октября. Соответствующий указ был подписан мэром Сергеем Собяниным.

По словам собеседника «Интерфакса», ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, навряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме.

«Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на 2-3 недели», - заявил он.

Ранее Собянин также отмечал, что решение вопроса о возобновлении занятий после каникул будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Школьное образование в России, Сергей Собянин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2020, 17:53
Гость: kiko

"Вы должны уметь ставить подпись под ипотекой, и галочку за нужного кандидата". Образованные граждане России не нужны.
02.10.2020, 17:23
Гость: СССР

Буржуйский режим не уймётся никак:
Весною начав, продолжает бардак!
Терпил 30 лет он прессует старательно...
Теперь "пандемией" дожмёт окончательно?
02.10.2020, 17:20
Гость: лаврентий

Правильно запланировано! Сегодня только еще 2ое... к 19 как раз всплеск бацилл закончится и тут мы с дистанционным обучением))))
02.10.2020, 17:08
Гость: Виктор

Могут перевести на дистанционку, а могут и не перевести! Это колесо может доехать до Тулы,а может и не доехать! А пока Мадрид изолирован полностью от остальной Испании. За сутки выявлено 21 тыс зараженных Ковид-19, а в США уже 211 тыс умерших от Ковид и 7,5 млн зараженных.
02.10.2020, 16:57
Гость: gvozd

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19
--
и снова правительство рф действует в тесной Координации с мировым Кагалом.
никакой "пандемии" не существует, да и Не было ее Никогда.
заявления что для детей есть опасность от Говида - ЛОЖЬ.
во всем мире даже с Лживой насквозь "статистикой" всего около 40 случаев нейрологических осложнений от Говида - 40 на всю планету..
шансы умереть от Говида даже по лживой американской статистике для людей до 19и лет - 0.00009.
это Левацкая Афера, политическая фантасмагория для установления Левой Диктатуры.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации