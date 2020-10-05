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Более 70% россиян заявили о нежелании делать прививку от коронавируса

11:12 5.10.2020
Вакцинация
© KM.RU, Наталья Ступникова

Опрос «Единой России» показал, что 73 процента россиян не готовы сделать прививку от коронавируса. 4% заявили о том, что уже переболели COVID-19 и им прививка не нужна. Желание пройти вакцинацию высказали 23% опрошенных.

При этом 93% опрошенных заявили, что вакцинация от коронавируса должна осуществляться исключительно на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

Что касается самих вакцин, то почти четверть опрошенных (24%) хотели бы использовать российскую вакцину, а 63% заявили о том, что им важнее эффективность вакцины, а не ее производитель.

Опрос также показал, что 11% не верят в существование коронавирусной инфекции, а 52% считают, что стоит ожидать второй волны. 

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 19:36
Гость: 1

Покажите мне тех, кому ИНН навредил
05.10.2020, 19:01
Гость: gvozd

Уже слышал предложения от депутатов и "сенаторов" о том, что нужно внесли некие поправки запрещающие принимать на работу без отметок о вакцинации,
-
это те самые агенты Кагала, это фразелогия прямо от демпартии сша - корона проект deep state и демпартии.
внедение Обязательных биопаспортов было планом еще ДО Пландемии.
так что все это разные шаги Одного Плана.
05.10.2020, 17:52
Гость: Nic

Ишь,как болеть хотят!
05.10.2020, 17:37
Гость: Иван Иваныч

Я за. Зачем пускать, начитавшихся медузы и знака, и "уподобившихся картофельным бунтам" в приличные места. И в публичные тоже. Хотите работать на недобросовестных конкурентов вашей же страны - платите здоровьем.
05.10.2020, 17:32
Гость: Иван Иваныч

Пускай не прививаются. Это их проблема. Я обязательно привьюсь, но жду векторовскую. Это бренд. Не хочу каждые три года прививаться.
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