Более 70% россиян заявили о нежелании делать прививку от коронавируса

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Опрос «Единой России» показал, что 73 процента россиян не готовы сделать прививку от коронавируса. 4% заявили о том, что уже переболели COVID-19 и им прививка не нужна. Желание пройти вакцинацию высказали 23% опрошенных.

При этом 93% опрошенных заявили, что вакцинация от коронавируса должна осуществляться исключительно на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

Что касается самих вакцин, то почти четверть опрошенных (24%) хотели бы использовать российскую вакцину, а 63% заявили о том, что им важнее эффективность вакцины, а не ее производитель.

Опрос также показал, что 11% не верят в существование коронавирусной инфекции, а 52% считают, что стоит ожидать второй волны.