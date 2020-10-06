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В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников

14:38 6.10.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В Москве с пятницы, 9 октября, приостановят действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Такой указ издал сегодня глава города Сергей Собянин.

Транспортное приложение соцкарты школьников будет временно заблокировано. Льготный проезд будет приостановлен с 9 октября и до окончания каникул 18 октября.

«Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», - написал мэр в своем блоге.

Кроме того, реализацию билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству столицы, переведут исключительно в онлайн. Также  все московские предприятия и компании обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не меньше 30% сотрудников на дистанционку.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 21:58
Гость: заблокировать турпоездки Москвичей?

ВСех или которым 65+?
06.10.2020, 21:57
Гость: Начальник Москвы нарушает Конституцию

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
""Статья 27

""1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
""2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

О кооронавирусах, карантинах и хотелках зазвездившихся мэров, пэров и сэров там нет ничего. Исключение ЧП.
06.10.2020, 21:46
Гость: Эт-точно!

Судя по букве "ы" в слове медицина.
Видно, в школе не учился, а туда "ходил".
06.10.2020, 21:44
Гость: которые обязаны оставаться дома», - написал мэр .

Вот же ж борзота!
А кому они обязаны?
Это нарушение Конституции.
06.10.2020, 21:17
Гость: Братан!

Походу, тебе лет 20-25.
Поэтому такой веселый.
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