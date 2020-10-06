В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников

14:38

В Москве с пятницы, 9 октября, приостановят действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Такой указ издал сегодня глава города Сергей Собянин.

Транспортное приложение соцкарты школьников будет временно заблокировано. Льготный проезд будет приостановлен с 9 октября и до окончания каникул 18 октября.

«Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», - написал мэр в своем блоге.

Кроме того, реализацию билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству столицы, переведут исключительно в онлайн. Также все московские предприятия и компании обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не меньше 30% сотрудников на дистанционку.