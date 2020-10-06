Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку

10:22

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов покинет свой пост по окончанию срока истечения полномочий, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МИД РФ.

По его словам, вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется.

Согласно законодательству, по достижении 70-летнего возраста ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности. Ограничений по времени в данном случае нет, но занимать свой пост в статусе «и.о.» ни один ректор не будет.

Торкунову исполнилось 70 лет 26 августа. Он занимает должность ректора МГИМО почти 30 лет. На текущий момент он продолжает исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел.

После своей отставки Торкунов может занять почетную должность президента вуза. Данная концепция предполагает, что он займется "идеологической работой", а новый ректор будет осуществлять исполнительные и административные функции.

Примечательно, что ранее были сделаны исключения для ректоров МГУ и СПбГУ - Виктора Садовничего и Николая Кропачева. В декабре 2019 года, когда истекал последний срок полномочий 80-летнего Садовничего, президент Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. После этого он продлил полномочия Садовничего и Кропачева еще на пять лет.

Анатолий Торкунов впервые был избран ректором МГИМО в 1992 году, с тех пор пять раз переизбирался. Он выпускник этого вуза, кореевед по специальности, учился на одном курсе с нынешним министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В августе этого года Путин подписал указ о награждении Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

По словам Лаврова, Торкунов является отцом-основателем нынешней модели университета. В числе его достижений министр называл основание эндаумент-фонда (фонд развития МГИМО), налаживание взаимодействия с бизнес-сообществом, приобретение статуса автономной образовательной организации, создание двух филиалов — Одинцовского в 2015 году и Ташкентского в 2019 году, новых факультетов и институтов, введение совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами.