Собянин обязал предоставлять данные ушедших на удаленку сотрудников

15:22

Стоп-кадр из видео в YouTube

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы.

Согласно указу мэра столицы, с 12 октября предоставлять необходимо номера автомобилей, мобильных телефонов, социальной карты, карт «Тройка» и «Стрелка», безлимитного месячного проездного билета.

Напомним, с 9 октября 2020 года указом Сергея Собянина также приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями.