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Собянин обязал предоставлять данные ушедших на удаленку сотрудников

15:22 6.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы.

Согласно указу мэра столицы, с 12 октября предоставлять необходимо номера автомобилей, мобильных телефонов, социальной карты, карт «Тройка» и «Стрелка», безлимитного месячного проездного билета.

Напомним, с 9 октября 2020 года указом Сергея Собянина также приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, пожилых людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 19:46
Гость: Москвич

Этот тюменский товарищ совсем охренел? Может ему ещё предоставлять справку о доходах и номера счетов? У товарищей из мэрии совсем крыша поехала-мечтают снова загнать Москву в цифровой концлагерь! Не позволим!!!
06.10.2020, 19:34
Гость: Такое впечатление

что наш мэр глухой! Онищенко-врач, и другие академики и профессора говорят о том,что нельзя вводить строгий режим,который был весной! А г-н Собянин гнет свою линию. Кто нибудь может его вразумить и становить?!
06.10.2020, 18:58
Гость: Nik

Одним словом "скотный двор" - феодал всея москвы
06.10.2020, 18:50
Гость: майк

Так это чтоб не мотались где попало и устраивались на постоянную работу. Зачем нам столько офисного персонала...Нужно сократить, чтоб что-то делали официально. Как раз когда перейдут полностью на безналичные расчеты, уже все устроятся, куда ездил там и работа..
06.10.2020, 17:19
Гость: Шило

Обалдеть! Во щас Вирусяка на спад пойдет!!!
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