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Евгения Васильева стала почётным академиком академии художеств

11:22 8.10.2020
Фото с сайта instagram.com

Экс-чиновница Минобороны и фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева получила статус почётного академика академии художеств. 

В своем Instagram она опубликовала фотографию, на которой она стоит в мантии и держит в руках дипломом с удостоверением. В подписи к фотографии она поблагодарила академию «за оказанную честь».

Напомним, Евгения Васильева являлась ключевой фигуранткой по делу о хищениях в «Оборонсервисе». Ее приговорили к 5 годам реального заключения, но через несколько месяцев она была освобождена условно-досрочно. Во время домашнего ареста она занималась живописью, писала стихи и песни.

Темы: Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 15:12
Гость: Теперь

путин ее наградит.
08.10.2020, 15:10
Гость: Оттудова

Академии "Художеств" - так правильнее ;-).
08.10.2020, 14:21
Гость: грек

Если гос-во как частная собственность то и почётные академики образец гос-ва.....
08.10.2020, 14:06
Гость: ник

Академик-на западе,это просто член какого то общества.Платите взнос- миллион долларов и вы тоже будете академиком,а профессор в переводе с французского и испанского-это просто учитель.
08.10.2020, 14:06
Гость: Капитан Очевидность

В приличном обществе этой прохиндейке никто бы руки не подал.
А у нас награждают...
"Да, были хуже времена, но не было подлей..." (С)
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