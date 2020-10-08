Евгения Васильева стала почётным академиком академии художеств

11:22

Экс-чиновница Минобороны и фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева получила статус почётного академика академии художеств.

В своем Instagram она опубликовала фотографию, на которой она стоит в мантии и держит в руках дипломом с удостоверением. В подписи к фотографии она поблагодарила академию «за оказанную честь».

Напомним, Евгения Васильева являлась ключевой фигуранткой по делу о хищениях в «Оборонсервисе». Ее приговорили к 5 годам реального заключения, но через несколько месяцев она была освобождена условно-досрочно. Во время домашнего ареста она занималась живописью, писала стихи и песни.