Титов заявил о необходимости добровольного перевода сотрудников на удаленку

17:14

По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, перевод 30% сотрудников на удаленную работу должен осуществляться исключительно в добровольном порядке, а не быть принудительным.

Титов считает, что без значимого ущерба перевести такое количество сотрудников на удаленку могут лишь крупные компании.

«Многие предприниматели, судя по заголовкам СМИ, бодро рапортуют о том, что готовы распустить часть сотрудников по домам. Но действительность такова, что позволить себе отправить на дистанционную работу 30% коллектива могут в основном крупные компании. Еще до начала второй волны многие из них приняли решение продлить удаленку до конца года. Для малых и средних предприятий, особенно для отдельных отраслей, промышленности в основном, эта мера гораздо более чувствительна. Сегодняшний опрос сервиса "Работа.ру", например, показал, что 72% компаний работают в обычном режиме и в полном составе», - цитирует ТАСС слова Титова.

При этом Титов заявил, что требование в обязательном порядке отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы «не имеет под собой нормативной базы». Он отметил, что «на фоне этого вводится требование еженедельно предоставлять в мэрию и правительство Москвы сведения об отправленных на удаленку сотрудниках организации». «В противном случае грозит штраф - для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. рублей», - напомнил Титов.

Титов также считает, что «эффективность такой меры весьма сомнительна с эпидемиологической точки зрения», так как если сотрудник работает из дома, это не означает, что он не может пользоваться общественным транспортом в принципе, а следовательно, риск заражения остается.

По мнению Титова, правильнее было бы «сосредоточить активные защитные меры на уязвимых слоях населения - пожилых и людях с серьезными хроническими заболеваниями, при этом оставить возможность "добровольной удаленки", для тех, кто боится заболеть».