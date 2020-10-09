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Титов заявил о необходимости добровольного перевода сотрудников на удаленку

17:14 9.10.2020
Сергей Собянин (слева) и Борис Титов (справа). Коллаж © KM.RU

По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, перевод 30% сотрудников на удаленную работу должен осуществляться исключительно в добровольном порядке, а не быть принудительным.

Титов считает, что без значимого ущерба перевести такое количество сотрудников на удаленку могут лишь крупные компании.

«Многие предприниматели, судя по заголовкам СМИ, бодро рапортуют о том, что готовы распустить часть сотрудников по домам. Но действительность такова, что позволить себе отправить на дистанционную работу 30% коллектива могут в основном крупные компании. Еще до начала второй волны многие из них приняли решение продлить удаленку до конца года. Для малых и средних предприятий, особенно для отдельных отраслей, промышленности в основном, эта мера гораздо более чувствительна. Сегодняшний опрос сервиса "Работа.ру", например, показал, что 72% компаний работают в обычном режиме и в полном составе», - цитирует ТАСС слова Титова.

При этом Титов заявил, что требование в обязательном порядке отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы «не имеет под собой нормативной базы». Он отметил, что «на фоне этого вводится требование еженедельно предоставлять в мэрию и правительство Москвы сведения об отправленных на удаленку сотрудниках организации». «В противном случае грозит штраф - для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. рублей», - напомнил Титов.

Титов также считает, что «эффективность такой меры весьма сомнительна с эпидемиологической точки зрения», так как если сотрудник работает из дома, это не означает, что он не может пользоваться общественным транспортом в принципе, а следовательно, риск заражения остается.

По мнению Титова, правильнее было бы «сосредоточить активные защитные меры на уязвимых слоях населения - пожилых и людях с серьезными хроническими заболеваниями, при этом оставить возможность "добровольной удаленки", для тех, кто боится заболеть».

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 00:43
Гость: Один - с сошкой, 70 - с ложкой

Удалите ради бога этих "сотрудников" с ложкой! Лучше бы навсегда. Развелось их - аж спасу нет.
10.10.2020, 00:07
Гость: нет-нет

Титов не в ту дверь ломится. Он должен понимать что Правящая верхушка либерал-троцкистов в Кремле нисколько не заинтересована в реальном развитии бизнеса в стране.
Для начала он мог бы используя свои права потребовать отставки господина Бравермана с поста в ранге министра отвечающего за малый и средний бизнес в стране.
09.10.2020, 21:01
Гость: gvozd

это индикатор на самомд деле.
каждый который в госвласти гонит за Говид - агент Кагала.
тем временем в социалистической австралии, полиция уже избивает беременных на пляжах за отсутствие маски..
это фашизм.
09.10.2020, 19:35
Гость: Кавказская пленница

- Что он сказал?
- Он говорит, что если Вы откажитесь - они Вас зарежут. Шутка.
09.10.2020, 18:12
Гость: а че

«эффективность такой меры весьма сомнительна с эпидемиологической точки зрения» - а че, есть не сомнительные меры родившиеся в воспаленном мозгу чиновников?
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