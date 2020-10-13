Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное СУ СКР. 

Тело было найдено недалеко от места происшествия с признаками огнестрельного ранения.

Как пишет РИА Новости, тело подозреваемого было обнаружено сотрудниками полиции и представителями Росгвардии региона во время оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района.

"По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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