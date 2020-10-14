Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Фото с сайта twitter.com

C космодрома Байконур сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». На орбиту отправился экипаж новой экспедиции на МКС.

В состав новой команды вошли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Согласно плану, они доберутся до МКС в рекордные сроки — за 3 часа 7 минут, хотя обычно на это требуется около 6 часов.

Как сообщили в Роскосмосе, уже произошло выключение двигателей третьей ступени и отделение корабля «Союз МС-17». Корабль был успешно выведен на околоземную орбиту.

Отмечается, что прибывающий экипаж проведет на Международной космической станции 177 суток. В данный момент там находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Они вернутся на Землю 22 октября.

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