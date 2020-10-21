В Минздраве признали ношение перчаток неэффективной мерой против COVID-19
Ношение перчаток является неэффективной мерой в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
По его словам, гораздо эффективнее вместо перчаток использовать обычный антисептик, цитирует его «Интерфакс».
«Этого вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают», — сказал профессор.
Как пояснил Чуланов, COVID-19 передается в подавляющем большинстве случаев воздушно-капельным путем. При касании поверхностей коронавирус разносится только в 10 процентах случаев. Однако главный инфекционист Минздрава подчеркнул, что носить маски должны все без исключения.
На фоне рекордов заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России, включая столицу, запрещено появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток. В Москве к проверке соблюдения масочного режима на транспорте с начала октября привлекли правоохранителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А я смотрю и 1-й канал, и ещё много чего - и не только в "ящике", а и в окружающей действительности вокруг меня на работе, на отдыхе, на ... Иначе откуда бы я узнал о шизофрении мозга у нашей "элиты" разного рода и, к сожалению, не только у "элиты". "Природные" явления такого рода надо наблюдать собственными глазами, а не по поклёпам одной части этой шизофренической "элиты" на другую. Только видя всё собственными глазами получаешь истинную картину, не искажённую интерпретаторами, "блогерами" и пр. В общем, как-то так ...
У меня они более-менее в порядке пока ещё ... А вот Вам с Вашими буйными позывами 1-й канал смотреть нельзя, чтоб до беды не довести. И 2-й - тоже. И избегайте смотреть даже мультики про поросёнка на канале "Мама". И вообще спрячьтесь под лавку и не смотрите и не слушайте никого и не общайтесь ни с кем. Окружающая действительность и её наполнение - они ведь всегда такие грубые и травмирующие нашу ранимые эстетику и психику - а часто просто больно бьющие по голове. И KM.RU тоже перестаньте читать. А то ведь неровен час ... В общем, будьте здоровы там, у себя под лавкой!
И вот сегодня на 1-м канале в программе "Время покажет=
Вы до сих пор смотрите ЭТО?
У вас крепкие нервы....
Завидую... а мне уже хочется взяться за некий железный автоматический предмет и как в кино... в все стороны
пошла с Запада. Попадалась ИНФО в интернете что во времена СССР был какой-то очень злобный грипп, которому прям удержу не было, естественно с Китая, вот тогда-то все цивилизованные страны нарядили своих подданных в маски-перчатки, а поскольку СССР был за железным занавесом и за рубежами наших было мало и все под контролем, в СССР эпидемии не было. Якобы всех прилетавших и приезжавших из за границы помещали на карантин, а потом и грипп закончился.
с языка снимаете.
Давно уже пришла мысль что врачи-убийцы не фэйк