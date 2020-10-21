В Минздраве признали ношение перчаток неэффективной мерой против COVID-19

16:14 21.10.2020

Ношение перчаток является неэффективной мерой в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, гораздо эффективнее вместо перчаток использовать обычный антисептик, цитирует его «Интерфакс».

«Этого вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают», — сказал профессор.

Как пояснил Чуланов, COVID-19 передается в подавляющем большинстве случаев воздушно-капельным путем. При касании поверхностей коронавирус разносится только в 10 процентах случаев. Однако главный инфекционист Минздрава подчеркнул, что носить маски должны все без исключения.

На фоне рекордов заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России, включая столицу, запрещено появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток. В Москве к проверке соблюдения масочного режима на транспорте с начала октября привлекли правоохранителей.