Путин пообещал не вводить жестких ограничений в РФ из-за коронавируса
Введение в России жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса не планируется, заявил Владимир Путин в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", - цитирует главу государства ТАСС.
К Путину обратился председатель совета директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов. "Необходимо сохранить жизни и здоровье наших людей, сотрудников и в целом жителей России с одной стороны, а с другой стороны обеспечить возможность заработка, сохранения заработной платы, сохранения занятости. Сейчас мы понимаем, что перед всеми нами стоит сложная задача - найти правильный баланс мер, который бы позволил обеспечить достижение этих целей", - сказал он.
По мнению бизнесмена, "достичь этого можно не вводя жесткие ограничительные меры по примеру тех, которые были весной". Его поддержали и другие предприниматели.
"Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться, появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются", - согласился президент и попросил предпринимателей вместе со специалистами выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обнулился он.
А стыдно мне.
Порохом вам напомнят!
Две недели "карантина" под Новый год + 10 бутылей шампанского для "вакцинации", а через девять месяцев не забудьте родить ребёночка!
Он голый король и кроме как салюты проводить ни на что не способен!
Он обещал и не повышать пенсионный возраст, он известный обещалкин, который двадцать лет только пудрит мозги. А толку от его президентства для страны и народа Ноль, один только вред!