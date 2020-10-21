Путин пообещал не вводить жестких ограничений в РФ из-за коронавируса

19:29 21.10.2020

Введение в России жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса не планируется, заявил Владимир Путин в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", - цитирует главу государства ТАСС.

К Путину обратился председатель совета директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов. "Необходимо сохранить жизни и здоровье наших людей, сотрудников и в целом жителей России с одной стороны, а с другой стороны обеспечить возможность заработка, сохранения заработной платы, сохранения занятости. Сейчас мы понимаем, что перед всеми нами стоит сложная задача - найти правильный баланс мер, который бы позволил обеспечить достижение этих целей", - сказал он.

По мнению бизнесмена, "достичь этого можно не вводя жесткие ограничительные меры по примеру тех, которые были весной". Его поддержали и другие предприниматели.

"Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки вы правы, наши медики в целом научились бороться, появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются", - согласился президент и попросил предпринимателей вместе со специалистами выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.