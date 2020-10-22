Участвовавший в испытании вакцины депутат Госдумы заболел COVID-19

10:21 22.10.2020

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, учавствующий в испытании вакцины «Спутник V», заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Гартунга, перед очередным пленарным заседанием ему взяли анализ на коронавирус, а вечером позвонили и сообщили о том, что результат положительный.

«Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — сообщил депутат.

Гартунг отметил, что он участвует в третьей фазе испытания вакцины «Спутник V». Данные испытания идут при участии контрольной группы, которой вкалывают вместо вакцины плацебо (препарат-пустышку). Всех участников предупреждают, что шансы попасть в контрольную группу равны 25%.

«То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал парламентарий.

О том, что получили добровольцы - вакцину или плацебо, будет известно после окончания исследований.

По словам директора НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», Александра Гинцбурга, после окончания исследований можно будет определить, сколько людей как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных инфицировались коронавирусом или заболели.

«Для того чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры. Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», — уточнил ученый.