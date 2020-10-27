Путин поддержал предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны.

На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусству обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.

"Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - приводит слова Ямпольской РИА Новости.

Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проекта.

Путин идею поддержал, отметив, что действовать нужно максимально аккуратно.

"Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - отметил президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 12:08
    Гость: Запрещаю

    сравнивать "белое" и "черное"!!!!

    Ну сколько можно заниматься дебилизмом? Сравнивать то как раз нормально, а вот отождествлять, наплевав на различия, надо реально запрещать.

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