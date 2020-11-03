Сотрудники ФСБ и СВР получат право на второе гражданство

11:00 3.11.2020

Депутаты Госдумы передали в Совет Федерации поправки к законам о внешней разведке и ФСБ. Среди прочего, инициатива разрешает военным и сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство в другой стране, если это «обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности». Поправки снимают и тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР, пишут «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, связанных с изменением Конституции. Среди прочего, поправки в Основной закон установили ряд запретов для российских чиновников, членов федерального парламента и других служащих. Изначально им было запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Но к моменту внесения в Госдуму выяснилось, что глава государства предложил убрать полный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СКР.

Как отмечает газета, для получения иностранного паспорта сотруднику ФСБ необходимо иметь при себе специальное разрешение от директора ведомства. Принятие решения должно быть «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности».

СМИ направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость оговорки, которая позволяет их сотрудникам иметь гражданства и виды на жительство в других странах, ответы пока не были получены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также проигнорировал вопросы «Ведомостей» об этой оговорке.