В России предложили ограничить банковские переводы для пенсионеров

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров. Как сообщает RT, он предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на переводы с банковских карт для этой категории населения.

Соответствующее письмо направлено на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В своем письме Курдесов отметил, что из-за пандемии наблюдается активизация телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.

Путём манипуляций в разговоре преступники или получают данные банковских карт граждан, или заставляют их под разными предлогами переводить свои средства на другие счета.

Установление лимита на онлайн-переводы с банковских счетов позволит защитить пенсионеров от мошенников, сделав невозможным единовременную крупную кражу средств дистанционным способом, считает Курдесов. 

Ранее сообщалось, что количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое. В период с января по август 2020 года было зафиксировано 107,2 тыс подобных инцидентов, что в два раза больше показателей 2019 года. Рост количества подобных преступлений зафиксирован в 35 субъектах РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2020, 16:32
    Гость: Русский

    При желании мошенников поймать нетрудно. Но-в нормальной стране.В стране где воровство-национальная идея , их не ловят. Потому что их крышуют те кто должен ловить.
    Пример. Я горячо пристыдил народными словами торговку пойлом из тех.спирта, потому что она продавала его даже детям. В итоге: а)был судим мировым судьей и получил штраф за оскорбление. б) участковым был предупрежден что саиогонщица не стала писать на меня заявление чтобы меня посадили на 5-6 лет. Но если еще раз -она напишет. Вот такая воровская страна. Я больше с торговкой не связываюсь-плетью обуха не перешибешь.

  4. 04.11.2020, 13:26
    Гость: Екатеринбург

    Самые главные мошенники-они и есть власть! В кремле и думе! С них и надо начинать!

  5. 04.11.2020, 13:00
    Гость: Пенсионер-пенсионеру

    Согласен. Прикрываясь благими намерениями хотят обесправить большинство пенсионеров. Курдесов, видимо, думает, что пенсионеры вообще недееспособны и за них надо решать другим.

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