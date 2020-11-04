В России предложили ограничить банковские переводы для пенсионеров

10:17 4.11.2020

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров. Как сообщает RT, он предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на переводы с банковских карт для этой категории населения.

Соответствующее письмо направлено на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В своем письме Курдесов отметил, что из-за пандемии наблюдается активизация телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.

Путём манипуляций в разговоре преступники или получают данные банковских карт граждан, или заставляют их под разными предлогами переводить свои средства на другие счета.

Установление лимита на онлайн-переводы с банковских счетов позволит защитить пенсионеров от мошенников, сделав невозможным единовременную крупную кражу средств дистанционным способом, считает Курдесов.

Ранее сообщалось, что количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое. В период с января по август 2020 года было зафиксировано 107,2 тыс подобных инцидентов, что в два раза больше показателей 2019 года. Рост количества подобных преступлений зафиксирован в 35 субъектах РФ.