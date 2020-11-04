В России предложили ограничить банковские переводы для пенсионеров
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров. Как сообщает RT, он предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на переводы с банковских карт для этой категории населения.
Соответствующее письмо направлено на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
В своем письме Курдесов отметил, что из-за пандемии наблюдается активизация телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.
Путём манипуляций в разговоре преступники или получают данные банковских карт граждан, или заставляют их под разными предлогами переводить свои средства на другие счета.
Установление лимита на онлайн-переводы с банковских счетов позволит защитить пенсионеров от мошенников, сделав невозможным единовременную крупную кражу средств дистанционным способом, считает Курдесов.
Ранее сообщалось, что количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое. В период с января по август 2020 года было зафиксировано 107,2 тыс подобных инцидентов, что в два раза больше показателей 2019 года. Рост количества подобных преступлений зафиксирован в 35 субъектах РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При желании мошенников поймать нетрудно. Но-в нормальной стране.В стране где воровство-национальная идея , их не ловят. Потому что их крышуют те кто должен ловить.
Пример. Я горячо пристыдил народными словами торговку пойлом из тех.спирта, потому что она продавала его даже детям. В итоге: а)был судим мировым судьей и получил штраф за оскорбление. б) участковым был предупрежден что саиогонщица не стала писать на меня заявление чтобы меня посадили на 5-6 лет. Но если еще раз -она напишет. Вот такая воровская страна. Я больше с торговкой не связываюсь-плетью обуха не перешибешь.
Это по-нашему они идиоты, а сами себя считают заботливыми отцами отечества.
Кто такой этот Курдесов?! По какому праву решает судьбу стариков?
Самые главные мошенники-они и есть власть! В кремле и думе! С них и надо начинать!
Согласен. Прикрываясь благими намерениями хотят обесправить большинство пенсионеров. Курдесов, видимо, думает, что пенсионеры вообще недееспособны и за них надо решать другим.