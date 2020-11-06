Экс-замглавы Минтранса стал владельцем «Калашникова»
Бывший замминистра транспорта РФ Алан Лушников стал владельцем ООО "ТКХ-Инвест" (Москва), компании контролирующей 75% "минус" 1 акция АО "Концерн "Калашников", пишет "Интерфакс".
Как отмечает агентство, Лушников стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ТКХ-Инвест", которая ранее принадлежала экс-гендиректору "Калашникова", замминистру обороны РФ Алексею Криворучко. Остальные 50% принадлежат самому "ТКХ-Инвест".
Оставшиеся 25% акций "Калашникова" принадлежат Ростеху.
Также "ТКХ-Инвест" владеет 49% АО "Ижевский механический завод", 50% АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).
Алан Лукашников занимал пост замглавы министерства транспорта РФ в 2017-2018 годах, а также руководил проектом реформирования железнодорожного рынка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На своей Украине калькулятором считай. За вас там все американцы пересчитали. А мы русские у себя сами разберемся кому из наших россиян, каким бизнесом владеть. Вас хохлов все зависть обуревает, глядя за наши экономические успехи.
криворучка отщипнул, следующий подошел за порцией
так скоро само министерство обороны продадут.
Это еще раз подтверждает, что в центральной власти тоже одно ворье. Его же сразу сажать надо, какие еще надо доказательства?
Прикольно. За два года деятельности зам.министра накопить денег на концерн "Калашников".
А если бы министром был? И не два года, а пять? Боюсь на моем калькуляторе столько знаков нет, чтобы такие доходы посчитать. ))))