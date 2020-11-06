Экс-замглавы Минтранса стал владельцем «Калашникова»

Бывший замминистра транспорта РФ Алан Лушников стал владельцем ООО "ТКХ-Инвест" (Москва), компании контролирующей 75% "минус" 1 акция АО "Концерн "Калашников", пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, Лушников стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ТКХ-Инвест", которая ранее принадлежала экс-гендиректору "Калашникова", замминистру обороны РФ Алексею Криворучко. Остальные 50% принадлежат самому "ТКХ-Инвест".

Оставшиеся 25% акций "Калашникова" принадлежат Ростеху.

Также "ТКХ-Инвест" владеет 49% АО "Ижевский механический завод", 50% АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).

Алан Лукашников занимал пост замглавы министерства транспорта РФ в 2017-2018 годах, а также руководил проектом реформирования железнодорожного рынка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 15:21
    Гость: Иван Иваныч

    На своей Украине калькулятором считай. За вас там все американцы пересчитали. А мы русские у себя сами разберемся кому из наших россиян, каким бизнесом владеть. Вас хохлов все зависть обуревает, глядя за наши экономические успехи.

  4. 06.11.2020, 11:48
    Гость: Евгений В

    Это еще раз подтверждает, что в центральной власти тоже одно ворье. Его же сразу сажать надо, какие еще надо доказательства?

  5. 06.11.2020, 11:42
    Гость: Капитан Очевидность

    Прикольно. За два года деятельности зам.министра накопить денег на концерн "Калашников".
    А если бы министром был? И не два года, а пять? Боюсь на моем калькуляторе столько знаков нет, чтобы такие доходы посчитать. ))))

Все комментарии (11)
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