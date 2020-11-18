В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе

11:15 18.11.2020

Группа депутатов и сенаторов повторно внесла в Госдуму законопроект "О подготовке граждан РФ к военной службе и защите Отечества", регулирующий организацию допризывной и вневойсковой военной подготовки россиян, пишет ТАСС.

В понятие допризывной подготовки предлагается включить "целенаправленный процесс обучения и воспитания граждан по формированию у них компетентности, знаний, умений, навыков, необходимых для прохождения военной службы".

Речь идет, в том числе, о занятиях физической культурой и получении спортивных разрядов, юнармейской подготовке, медицинской подготовке.

"Допризывная подготовка дополнительно включает проведение мероприятий по профессионально-психологическому отбору, медицинскому обследованию граждан и постановке их на первоначальный воинский учет", - говорится в документе.

Законопроект прописывает принципы подготовки граждан к военной службе, а также полномочия органов власти по ее организации.

Основными направлениями указаны подготовка к военной службе по призыву и на контрактной основе, патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация и отбор на специальности, востребованные в области обороны и безопасности, а также формирование мотивации на военно-профессиональную деятельность.