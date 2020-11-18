В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе
Группа депутатов и сенаторов повторно внесла в Госдуму законопроект "О подготовке граждан РФ к военной службе и защите Отечества", регулирующий организацию допризывной и вневойсковой военной подготовки россиян, пишет ТАСС.
В понятие допризывной подготовки предлагается включить "целенаправленный процесс обучения и воспитания граждан по формированию у них компетентности, знаний, умений, навыков, необходимых для прохождения военной службы".
Речь идет, в том числе, о занятиях физической культурой и получении спортивных разрядов, юнармейской подготовке, медицинской подготовке.
"Допризывная подготовка дополнительно включает проведение мероприятий по профессионально-психологическому отбору, медицинскому обследованию граждан и постановке их на первоначальный воинский учет", - говорится в документе.
Законопроект прописывает принципы подготовки граждан к военной службе, а также полномочия органов власти по ее организации.
Основными направлениями указаны подготовка к военной службе по призыву и на контрактной основе, патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация и отбор на специальности, востребованные в области обороны и безопасности, а также формирование мотивации на военно-профессиональную деятельность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"получаем, как при социализме"
Эк вас занесло..
При социализме получали в 100 раз больше.
Сейчас капитализма нет. Это лишь фикция, обман. Сейчас сословный феодализм. Или ОПГ -кому как нравится. И работа бесплатно. Про Сталинские трудодни врут, что мол бесплатно работали. Бабушка покойная рассказывала, что за трудодни они получали пшеницу, картошку.
А сейчас по сути господа даже не предлагают, они обязывают работать за нищенскую пайку -МРОТ. При настоящем капитализме НЕТ и не может быть никаких ограничений. А у нас повсюду установлены высочайшие ограничения. Зарплата -ограничена, банковские переводы ограничены, пользование своими же деньгами в банке и то куча ограничений! Куда не сунься- везде бумажные чинушки "отрегулировали" всё что смогли. Добрались до семьи и её "регулируют".
Что это вообще такое сейчас "допризывная подготовка"? Почему у нас до сих пор призывная армия? Сейчас должна быть 100% контрактная армия.
Генералам нужны призывники что бы хоз работами заниматься и экономить на этом? и их дачи строить?
У меня своя версия на счёт "допризывной подготовки". Это ещё один способ власти как переписать "души" холопов заранее. То есть досье на каждого "гражданина страны" будет собираться заранее, тех кого в школе "не охватили". Вообще конечно странно, в наше время всё это выглядит больше издевательски над народом.
― Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидолу?
― Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
― Но зачем?
― Не плющит меня в солдаты идти.
"Личного"на сборы...в питерские болота...ну где Лахта,я там служил РОДИНЕ.
Судя по всему, в каком-то месте, кого-то, про которого плохо нельзя, Бог мозгами обнёс. Видимо, настолько вы Ему надоели, что Он вас наказал.
социалистический капитализм: работаем, как при капитализме, получаем, как при социализме.