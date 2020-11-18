В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе

Группа депутатов и сенаторов повторно внесла в Госдуму законопроект "О подготовке граждан РФ к военной службе и защите Отечества", регулирующий организацию допризывной и вневойсковой военной подготовки россиян, пишет ТАСС

В понятие допризывной подготовки предлагается включить "целенаправленный процесс обучения и воспитания граждан по формированию у них компетентности, знаний, умений, навыков, необходимых для прохождения военной службы".

Речь идет, в том числе, о занятиях физической культурой и получении спортивных разрядов, юнармейской подготовке, медицинской подготовке.

"Допризывная подготовка дополнительно включает проведение мероприятий по профессионально-психологическому отбору, медицинскому обследованию граждан и постановке их на первоначальный воинский учет", - говорится в документе.

Законопроект прописывает принципы подготовки граждан к военной службе, а также полномочия органов власти по ее организации.

Основными направлениями указаны подготовка к военной службе по призыву и на контрактной основе, патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация и отбор на специальности, востребованные в области обороны и безопасности, а также формирование мотивации на военно-профессиональную деятельность.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2020, 15:07
    Гость: ABCD

    "получаем, как при социализме"
    Эк вас занесло..
    При социализме получали в 100 раз больше.
    Сейчас капитализма нет. Это лишь фикция, обман. Сейчас сословный феодализм. Или ОПГ -кому как нравится. И работа бесплатно. Про Сталинские трудодни врут, что мол бесплатно работали. Бабушка покойная рассказывала, что за трудодни они получали пшеницу, картошку.
    А сейчас по сути господа даже не предлагают, они обязывают работать за нищенскую пайку -МРОТ. При настоящем капитализме НЕТ и не может быть никаких ограничений. А у нас повсюду установлены высочайшие ограничения. Зарплата -ограничена, банковские переводы ограничены, пользование своими же деньгами в банке и то куча ограничений! Куда не сунься- везде бумажные чинушки "отрегулировали" всё что смогли. Добрались до семьи и её "регулируют".
    Что это вообще такое сейчас "допризывная подготовка"? Почему у нас до сих пор призывная армия? Сейчас должна быть 100% контрактная армия.
    Генералам нужны призывники что бы хоз работами заниматься и экономить на этом? и их дачи строить?
    У меня своя версия на счёт "допризывной подготовки". Это ещё один способ власти как переписать "души" холопов заранее. То есть досье на каждого "гражданина страны" будет собираться заранее, тех кого в школе "не охватили". Вообще конечно странно, в наше время всё это выглядит больше издевательски над народом.

  2. 18.11.2020, 14:57
    Гость: ДМБ

    ― Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидолу?
    ― Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
    ― Но зачем?
    ― Не плющит меня в солдаты идти.

  4. 18.11.2020, 14:40
    Гость: Старый

    Судя по всему, в каком-то месте, кого-то, про которого плохо нельзя, Бог мозгами обнёс. Видимо, настолько вы Ему надоели, что Он вас наказал.

  5. 18.11.2020, 13:57
    Гость: У нас

    социалистический капитализм: работаем, как при капитализме, получаем, как при социализме.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Российские военные в Карабахе
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Президентские выборы в США: вскрытие системы
Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Ракета сирийских ПВО в небе над Дамаском
Израильская армия нанесла удар по сирийским военным
МВД предложило ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров
Банки РФ предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней
В Думу внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов
Фото с сайта wikimedia.org
Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом
Студенты МГУ потребовали возместить часть оплаты обучения через суд
Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов
Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов
Владимир Волков
Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке