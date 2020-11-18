Экс-главе Минстроя Михаилу Меню предъявили обвинение в хищении 700 млн руб.

Фото с сайта wikimedia.org

СК России предъявил обвинение аудитору Счетной палаты РФ, экс-губернатору Ивановской области и бывшему главе Минстроя Михаилу Меню. Ему предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как считают следователи, Михаил Мень во время работы губернатором Ивановской области в 2011 году вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» создал преступную группу, чтобы похитить деньги, выделенные Минфином для поддержки региона. По указанию экс-главы Минстроя, утверждают следователи, приняли ряд нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов перевели порядка 700 миллионов рублей. Эти средства уже на следующий день были похищены преступной группой.

Ранее в рамках дела обвинения предъявили бывшему первому замглавы правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрию Гришину.

Михаил Мень, сын священника Александра Меня, возглавлял Ивановскую область в 2005-2013 годы. С ноября 2013 года по май 2018 года он руководил министерством строительства и ЖКХ РФ, с июня 2018 года стал аудитором Счетной палаты РФ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Российские военные в Карабахе
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе
В Думу внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов
Власти Крыма выставили на торги винзавод «Массандра»
Фото с сайта wikimedia.org
Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом
Студенты МГУ потребовали возместить часть оплаты обучения через суд
Владимир Волков
Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке
Путин заявил, что такси могли бы возить медиков по «понятному тарифу»
Глава Якутска решила продать здание мэрии для пополнения бюджета