Экс-главе Минстроя Михаилу Меню предъявили обвинение в хищении 700 млн руб.

18:48 18.11.2020

СК России предъявил обвинение аудитору Счетной палаты РФ, экс-губернатору Ивановской области и бывшему главе Минстроя Михаилу Меню. Ему предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как считают следователи, Михаил Мень во время работы губернатором Ивановской области в 2011 году вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» создал преступную группу, чтобы похитить деньги, выделенные Минфином для поддержки региона. По указанию экс-главы Минстроя, утверждают следователи, приняли ряд нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов перевели порядка 700 миллионов рублей. Эти средства уже на следующий день были похищены преступной группой.

Ранее в рамках дела обвинения предъявили бывшему первому замглавы правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрию Гришину.

Михаил Мень, сын священника Александра Меня, возглавлял Ивановскую область в 2005-2013 годы. С ноября 2013 года по май 2018 года он руководил министерством строительства и ЖКХ РФ, с июня 2018 года стал аудитором Счетной палаты РФ.