Экс-министру транспорта Дитриху нашли новое место

Фото с сайта twitter.com

Кабинет министров рекомендовал кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.

Бывшего главу Минтранса предлагается назначить на пятилетний срок. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров ГТЛК.

«Минтрансу (осуществляет управление 100% акций компании, принадлежащих государству) поручено обеспечить принятие соответствующих решений», — говорится в пресс-релизе кабмина. В правительстве отметили, что на должность главы совета директоров ГТЛК рекомендовано назначить министра транспорта Виталия Савельева.

Ранее СМИ писали, что Евгений Дитрих был главным кандидатом на должность главы Белгородской области, но отказался от предложения отправиться в Белгород. По мнению некоторых политологов, в настоящее время должность губернатора в России является «расстрельной», поскольку почти всегда сопряжена с непростой работой в условиях ограниченного финансирования.

Вместе с тем правительство предложило кандидатуру Михаила Полубояринова, который в марте возглавил ГТЛК, на пост гендиректора «Аэрофлота».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 22:11
    Гость: Зачем, дураки, Савченко сняли?

    Он ведь Байдена моложе на 7 лет! Область в образцовых была!

  2. 19.11.2020, 21:35
    Гость: хлебное место

    В этой московской конторе конечно Дитриху понравиться работать.А руководить губерниями уже не престижно.

  4. 19.11.2020, 19:38
    Гость: хи хи бом

    Помнится один бедолага-губернатор на заре правления ВВП , /Премъером был толи Касьянов или кто другой / сетовал ,что из выделяемых бюджетных бабок он вынужден оставлять до 30% в Москве, врал наверное. Ну а теперь ждём куда пристроят главупенсионного фонда.

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