Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Министерству цифрового развития. Соответстующий указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.
В соответствии с документом, Минцифры становится правопреемником ликвидированных ведомств, "в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений".
Отмечается, что данные решения приняты ради совершенствования "решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих".
Еще один пункт указа устанавливает, что в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Как пишет "Интерфакс" сотрудники ликвидируемых ведомств смогут продолжить работу в Минцифры. В ведомстве отмечают, что слияние займет некоторое время, но оно должно пройти "бесшовно".
О возможной ликвидации Роспечати и Россвязи сообщалось 17 ноября. .
Комментарии читателей Оставить комментарий
Начальники и блатные все останутся при своих должностях,а оптимизируют обслуживающий персонал:уборщиц,грузчиков,водителей и т.д.
Пора подумать об упразднении Почты, Телеграфа и Радио, а заодно и Здравоохранения и Образования. А Может и дума вместе с президентом не нужны? На них одни расходы.
матерщинниц?
Переименовать МинПросвещения в МинБуквы, а МинСпорта в МинФитнес. Давайте, ребята, творИте!
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».