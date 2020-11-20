12:10 20.11.2020

Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Министерству цифрового развития. Соответстующий указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом, Минцифры становится правопреемником ликвидированных ведомств, "в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений".

Отмечается, что данные решения приняты ради совершенствования "решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих".

Еще один пункт указа устанавливает, что в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Как пишет "Интерфакс" сотрудники ликвидируемых ведомств смогут продолжить работу в Минцифры. В ведомстве отмечают, что слияние займет некоторое время, но оно должно пройти "бесшовно".

О возможной ликвидации Роспечати и Россвязи сообщалось 17 ноября. .