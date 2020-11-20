Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Министерству цифрового развития. Соответстующий указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом, Минцифры становится правопреемником ликвидированных ведомств, "в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений".

Отмечается, что данные решения приняты ради совершенствования "решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих".

Еще один пункт указа устанавливает, что в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Как пишет "Интерфакс" сотрудники ликвидируемых ведомств смогут продолжить работу в Минцифры. В ведомстве отмечают, что слияние займет некоторое время, но оно должно пройти "бесшовно". 

О возможной ликвидации Роспечати и Россвязи сообщалось 17 ноября. .

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 15:49
    Гость: можно предположить

    Начальники и блатные все останутся при своих должностях,а оптимизируют обслуживающий персонал:уборщиц,грузчиков,водителей и т.д.

  2. 20.11.2020, 15:09
    Гость: Евгений В

    Пора подумать об упразднении Почты, Телеграфа и Радио, а заодно и Здравоохранения и Образования. А Может и дума вместе с президентом не нужны? На них одни расходы.

  4. 20.11.2020, 13:06
    Гость: Добрый селянин

    Переименовать МинПросвещения в МинБуквы, а МинСпорта в МинФитнес. Давайте, ребята, творИте!

  5. 20.11.2020, 12:53
    Гость: И.А. Крылов

    «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
    И уши ваших понежней, —
    Им отвечает Соловей, —
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь».

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