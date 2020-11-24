Песков объяснил, почему Путин еще не получил вакцину от коронавируса
Президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины от коронавируса, а массовая прививочная кампания еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он объяснил, почему Владимир Путин не привился от COVID-19.
«У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто, как глава государства, он не может в качестве добровольца принимать участие - это невозможно», - цитирует Пескова РБК.
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Препарат разработан в московском Центре им. Гамалеи. Тогда президент сообщил, что прививку этой вакциной сделала одна из его дочерей.
Через два месяца в России появилась вторая вакцина от COVID-19 - «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».
«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство», - заявил Путин 20 ноября.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поэтому пропаганду он ведет. Хотя и весьма неумелую. Здесь бы посмеялись. Пользуется ограниченностью информации для простых людей. Но Львов стоит насмерть.
спрашивают в аптеках и даже покупают
могут лоббировать поставку в Незаможную чудо-вакцины из страны-агрессора!
Потому что за это могут и ..... и не посмотрят что он кум Путину или Путин ему кум))))
наоборот это отягчающее обстоятельство.
Надо было самому выступить. Люди любят, когда без выкрутасов.
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»