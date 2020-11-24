Песков объяснил, почему Путин еще не получил вакцину от коронавируса

Президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины от коронавируса, а массовая прививочная кампания еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он объяснил, почему Владимир Путин не привился от COVID-19.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто, как глава государства, он не может в качестве добровольца принимать участие - это невозможно», - цитирует Пескова РБК.

Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Препарат разработан в московском Центре им. Гамалеи. Тогда президент сообщил, что прививку этой вакциной сделала одна из его дочерей.

Через два месяца в России появилась вторая вакцина от COVID-19 - «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство», - заявил Путин 20 ноября.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2020, 23:45
    Гость: Это его возможный бизнес. В этом он единственный.

    Поэтому пропаганду он ведет. Хотя и весьма неумелую. Здесь бы посмеялись. Пользуется ограниченностью информации для простых людей. Но Львов стоит насмерть.

  3. 24.11.2020, 22:27
    Гость: не верю категорически, что Медведчук и Ко

    могут лоббировать поставку в Незаможную чудо-вакцины из страны-агрессора!
    Потому что за это могут и ..... и не посмотрят что он кум Путину или Путин ему кум))))
    наоборот это отягчающее обстоятельство.

  4. 24.11.2020, 22:19
    Гость: Вот эти хитрости все налицо

    Надо было самому выступить. Люди любят, когда без выкрутасов.

  5. 24.11.2020, 22:16
    Гость: Владимир Владимирович

    «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

Все комментарии (32)
Выбор читателей
«Русская идея» современной войны
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
Фото с сайта facebook.com
Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU
В Москве установлен новый рекорд по выдаче ипотеки
Голикова заявила, что добровольная массовая вакцинация начнется с 2021 года
Фото с сайта Pixabay.com
Глава Минприроды предложил провести «генеральную уборку» в Арктике
Министр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения предложил создать национальный пантеон героев России
© KM.RU, Михаил Попов
В Петербурге на пенсионерку возбуждено дело за избиение полицейского
© KM.RU, Алексей Белкин
США ввели санкции против трех российских организаций
Медведев предложил материально компенсировать ненормированный рабочий день
Фото с сайта wikimedia.org
Трамп анонсировал крупный иск о фальсификациях на выборах