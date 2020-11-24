Песков объяснил, почему Путин еще не получил вакцину от коронавируса

14:16 24.11.2020

Президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины от коронавируса, а массовая прививочная кампания еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он объяснил, почему Владимир Путин не привился от COVID-19.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто, как глава государства, он не может в качестве добровольца принимать участие - это невозможно», - цитирует Пескова РБК.

Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Препарат разработан в московском Центре им. Гамалеи. Тогда президент сообщил, что прививку этой вакциной сделала одна из его дочерей.

Через два месяца в России появилась вторая вакцина от COVID-19 - «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство», - заявил Путин 20 ноября.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.