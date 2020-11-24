Голикова заявила, что добровольная массовая вакцинация начнется с 2021 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах начать массовую вакцинацию в России с 2021 года.

По ее словам, вакцинация будет добровольной (ранее в Сети появлялись сообщения о том, что работников различных отраслей принуждают к вакцинации)

Также Голикова отметила, что в России в оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», а до конца текущего года должно быть произведено свыше двух миллионов доз.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников», - цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин еще не получил вакцину от коронавируса. По его словам, президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2020, 22:37
    Гость: Реплика

    Читая очередное обещание вакцинирования граждан России обнаруживаем, что указан только год - 2021. Поэтому наша власть с умным видом начнёт вакцинацию с декабря 2021 года о чём ВВП с чувством глубокого удовлетворения доложит народу на традиционной "горячей линии с народом"... через год. К этому времени все кому положено вымрут и состояние нашего пенсионного фонда значительно улучшится.

  3. 24.11.2020, 21:30
    Гость: demos

    Добровольная, это как с самоизоляцией или там "масочным режимом"? Хочешь не хочешь, а добровольно вколют с целью эксперимента на выживаемость?

  4. 24.11.2020, 20:30
    Гость: Чавес 10

    Вообще-то в мае говорили, что массовую вакцинацию начнут в сентябре. Сейчас они оттягивают начало вакцинации на, как они надеются, на конец эпидемии, что бы заявить о 2победе над эпидемией" с помощью их вакцин и оправдать так миллиарды рублей, потраченных на это дело.

  5. 24.11.2020, 20:09
    Гость: Сердечник

    я уже пожил, хватит. Интересно бы узнать как меня будут убивать ? В этом году много наших полегло, однако

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