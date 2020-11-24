Голикова заявила, что добровольная массовая вакцинация начнется с 2021 года

15:32 24.11.2020

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах начать массовую вакцинацию в России с 2021 года.

По ее словам, вакцинация будет добровольной (ранее в Сети появлялись сообщения о том, что работников различных отраслей принуждают к вакцинации)

Также Голикова отметила, что в России в оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», а до конца текущего года должно быть произведено свыше двух миллионов доз.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников», - цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин еще не получил вакцину от коронавируса. По его словам, президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины.