Голикова заявила, что добровольная массовая вакцинация начнется с 2021 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах начать массовую вакцинацию в России с 2021 года.
По ее словам, вакцинация будет добровольной (ранее в Сети появлялись сообщения о том, что работников различных отраслей принуждают к вакцинации)
Также Голикова отметила, что в России в оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», а до конца текущего года должно быть произведено свыше двух миллионов доз.
«Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников», - цитирует РИА Новости Голикову.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин еще не получил вакцину от коронавируса. По его словам, президент не может быть добровольцем в испытаниях вакцины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Читая очередное обещание вакцинирования граждан России обнаруживаем, что указан только год - 2021. Поэтому наша власть с умным видом начнёт вакцинацию с декабря 2021 года о чём ВВП с чувством глубокого удовлетворения доложит народу на традиционной "горячей линии с народом"... через год. К этому времени все кому положено вымрут и состояние нашего пенсионного фонда значительно улучшится.
Татьяна, когда Вы примените свою вакцину на себе?
Добровольная, это как с самоизоляцией или там "масочным режимом"? Хочешь не хочешь, а добровольно вколют с целью эксперимента на выживаемость?
Вообще-то в мае говорили, что массовую вакцинацию начнут в сентябре. Сейчас они оттягивают начало вакцинации на, как они надеются, на конец эпидемии, что бы заявить о 2победе над эпидемией" с помощью их вакцин и оправдать так миллиарды рублей, потраченных на это дело.
я уже пожил, хватит. Интересно бы узнать как меня будут убивать ? В этом году много наших полегло, однако