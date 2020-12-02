В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

12:37 2.12.2020

У инициативы избранного президента Молдавии Майи Санду по выводы российских миротворцев из Приднестровья нет никакого будущего. Об этом объявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, пишет «Газета.Ru».

«Мы на это не пойдем. Создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом, наверное, никто не позволит», — заяивл политик в ответ на призыв Санду о выводе миротворцев.

Как отметил Клинцевич, Санду выступает с популистскими тезисами «по заказу коллективного Запада». При этом цель конечная цель таких заявлений — создать в очередной раз негативную повестку вокруг Кремля, утверждает сенатор.

Первый зампредседателя Госдумы по обороне Александр Шерин также говорит, что добиться вывода российских войск из ПМР Санду не удастся. По словам депутата, Москве следует более эффективно работать с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего СССР. Шерин заявил, что именно «невнятная позиция Москвы на этот счет» провоцирует подобные заявления со стороны молдавского лидера.

Между тем сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что вывод российских миротворцев грозит возобновлением купированного конфликта в Приднестровье. По его мнению, именно российские войска поддерживают мирную обстановку в регионе.