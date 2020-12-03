Чубайс заявил о последнем рабочем дне на посту главы «Роснано»

14:21 3.12.2020

На девятом Конгрессе предприятий наноиндустрии Анатолий Чубайс объявил о своем последнем рабочем дне на посту главы «Роснано».

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», - сказал Чубайс.

Пока неизвестно, как именно сложится дальнейшая судьба Анатолия Чубайса, но один из собеседников издания «Коммерсантъ» заявил, что он может быть назначен в постоянное представительство России в ООН. При этом несколько опрошенных источников в МИДе заявили, что «ничего подобного не слышали».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.