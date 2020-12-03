Чубайс заявил о последнем рабочем дне на посту главы «Роснано»

На девятом Конгрессе предприятий наноиндустрии Анатолий Чубайс объявил о своем последнем рабочем дне на посту главы «Роснано».

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», - сказал Чубайс.

Пока неизвестно, как именно сложится дальнейшая судьба Анатолия Чубайса, но один из собеседников издания «Коммерсантъ» заявил, что он может быть назначен в постоянное представительство России в ООН. При этом несколько опрошенных источников в МИДе заявили, что «ничего подобного не слышали».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.12.2020, 16:47
    Гость: ?

    через несколько лет после "работы" чубайсятины в энергетике случилась авария на саяно-шушенской ГЭС, следовательно косяки, как вы говорите, можно пожимать ещё не один год, радует только, что не глобальные в плане человеческих жертв как на ГЭС, кстати, как там супер планшет от рыжего поживает, который он ещё при президенте-медведе рекламировал как супер-достижение роснано?

  5. 03.12.2020, 16:39
    Гость: Слыхал краем уха,

    что его могут назначить начальником Арктики. Дадут кирку и будет должен идти впереди ледоколов и колоть лёд. Было бы хорошо.

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