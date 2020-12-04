273 участника пострегистрационных испытаний вакцины заболели COVID-19

В Москве 273 человека, которые участвовали в пострегистрационных испытаниях вакцины против COVID-19, заразились коронавирусной инфекцией. Как рассказала заммэра города Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24", это количество составляет всего 1,5% от общего числа привитых.

Всего обе дозы вакцины в рамках пострегистрационных клинических исследований получили более 20 тысяч человек.

Ракова уточнила, что часть участников исследований получали плацебо. "Часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы не знаем. То есть эти цифры сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", - добавила она.

С сегодняшнего дня в столице открылась запись на привику от COVID-19 для врачей, медиков и учителей вакциной "Спутник V".  2 декабря, президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2020, 16:51
    Гость: Гость

    «Разум мой не силён и не слишком глубок,
    чтобы замыслов Божьих распутать клубок.
    Я молюсь и Всевышнего понять не пытаюсь:
    Сущность Бога способен постичь только Бог»(Омар Хайям).

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