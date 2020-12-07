Семьи погибших в катастрофе SSJ-100 подали в суд на производителей самолета
Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, подали иски в суд Парижа на производителей самолета с требованиями компенсации морального вреда и материального ущерба, пишет газета "КоммерсантЪ".
Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, которые производили комплектующие для самолета: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran и Curtiss-Wright Corp.
Подготовка к иску, по словам юристов, заняла более года. Были проведены независимые экспертизы с привлечением пилота-инструктора гражданской авиации.
В иске говорится, что SSJ-100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите. Это, в свою очередь, привело к отказу множества систем и последующей катастрофе.
Сумма иска не называется, однако отмечается, что она будет на порядок выше той, которую можно взыскать в российских судах.
5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель людей, Следственный комитет завершил в апреле 2020 года. Единственным фигурантом дела стал пилот Денис Евдокимов. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 УК России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Странный вопрос:ГДЕ?!За последние 30 лет по-моему всё ясно где,там же где и всё остальное.....
Проект SSJ-100 был навязан Западом российскому безнациональному лобби либерал-космополитов в период когда во власти России царила эйфория типа, что российских космополитов примут на Западе за своих. И соответственно действовала официальная политика Кремля - "чего изволите", которая была продолжением политики Ельцинских либералов-самодуров и когда все нац. секреты раскрывались и передавались на Запад. Все помнят тогдашние заявления Бакатина и Козырева - у России нет своих национальных интересов.
надежды российского авиастроения : Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran и Curtiss-Wright Corp.
А почему ответчиками являются иностранные поставщики, которые, якобы, произвели несоответствующие комплектуюшие? А где-же ответственность фирмы "Сухой", которая всё это сама заказала и использовала своём горе-самолёте? Где ответственность тех, кто этот самолёт сертифицировал и разрешил ему летать?
Господь Бог , Это новый самолет "надежда российского авиастроения". Или типа люди сами виноваты что купили билеты без задней мысли на летающий гроб. Тем более это далеко не единичный случай проблемы , просто не все к счастью привели к катастрофе. В западных самолетах на сегодняшний день - конструктивные недостатки это архи-редкость , в силу отработанности и массовости. А сколько было в начале комментариев в духе "наша техника надежнее надежных". А учитывая , мягко скажем небольшое количество выпущенных самолетов ситуация более чем печальная.