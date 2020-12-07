Семьи погибших в катастрофе SSJ-100 подали в суд на производителей самолета

08:35 7.12.2020

Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, подали иски в суд Парижа на производителей самолета с требованиями компенсации морального вреда и материального ущерба, пишет газета "КоммерсантЪ".

Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, которые производили комплектующие для самолета: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran и Curtiss-Wright Corp.

Подготовка к иску, по словам юристов, заняла более года. Были проведены независимые экспертизы с привлечением пилота-инструктора гражданской авиации.

В иске говорится, что SSJ-100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите. Это, в свою очередь, привело к отказу множества систем и последующей катастрофе.

Сумма иска не называется, однако отмечается, что она будет на порядок выше той, которую можно взыскать в российских судах.

5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель людей, Следственный комитет завершил в апреле 2020 года. Единственным фигурантом дела стал пилот Денис Евдокимов. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 263 УК России.