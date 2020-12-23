СМИ узнали о планах запретить ввоз с Украины ж/д комплектующих

11:44 23.12.2020

Кремль может дополнить список санкционных товаров с Украины, введенный в 2018 году, и добавить к нему ряд видов железнодорожной продукции, пишет «Коммерсант».

По информации издания, под запрет может попасть целый ряд видов продукции: не только цельнокатаные колеса (ЦКК) и колесные пары, но также и заготовки, оси, крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки.

Об инициативе Минтранса РФ по запрету импорта украинских железнодорожных колес 6 октября писали источники РБК. Собеседники издания отмечали, что соответствующее решение планируется принять до конца 2020 года. Тогда глава президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову отмечал свое беспокойство возможным продлением пошлин или запретом на ввоз колес и попросил не ограничивать поставки.

В отношении ЦКК, выпущенных на Украине, до 21 января 2021 года действует антидемпинговая пошлина в размере 34,22%. С 2018 года цены на ЦКК увеличились в три раза из-за того, что 80% рынка занимают российские производители ВМЗ и «Евраз Холдинг», а также из-за заградительных пошлин. В связи с этим операторы просят не принимать решение о запрете ввоза колес и литья до тех пор, пока они не подешевеют в РФ.