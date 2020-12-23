Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34%

09:18 23.12.2020

Государство планирует снизить свою долю в уставном капитале "Первого канала" с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Как говорится в документе, в целях повышения финансовой устойчивости АО "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале в размере не менее 34% голосов.

Тем самым, "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Указ вступает в силу со дня его подписания и датирован 21 декабря.

В пресс-службе Минцифры агентству сообщили, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли. Государственный контроль над телеканалом будет гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, а также дополнительно усилен путём внедрения механизма "золотой акции".

Новым председателем Совета директоров "Первого канала" стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что ВТБ сократил до нуля долю в капитале "Первого канала". На текущий момент контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Структуры "Национальной медиа группы" контролируют 29%.