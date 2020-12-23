Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34%

Государство планирует снизить свою долю в уставном капитале "Первого канала" с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Как говорится в документе, в целях повышения финансовой устойчивости АО "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале в размере не менее 34% голосов.

Тем самым, "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Указ вступает в силу со дня его подписания и датирован 21 декабря.

В пресс-службе Минцифры агентству сообщили, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли. Государственный контроль над телеканалом будет гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ,  а также дополнительно усилен путём внедрения механизма "золотой акции".

Новым председателем Совета директоров "Первого канала" стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что ВТБ сократил до нуля долю в капитале "Первого канала". На текущий момент контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Структуры "Национальной медиа группы" контролируют 29%.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2020, 11:38
    Гость: Влад

    Мдя. Слов нет, одни непечатные. Перевожу на русский язык с еврейского. Теперь доля прибыли оседающая в карманах еврейской камарильи на 1-м канале будет ещё больше. Соответственно, расходы государства на канал увеличатся на эту же самую долю. "Замечательно". Ну и да. Фактически канал становится бесконтрольным. То, о чем так давно мечтал ... - Эрнст.

  2. 23.12.2020, 11:20
    Гость: Капитан Очевидность

    Это УГ можно было совсем закрыть уже лет пять назад, а то и десять.

  4. 23.12.2020, 10:47
    Гость: да-да

    Орешкин? На самом деле управление переходит к госпоже Кабаевой из НМГ. Ничего личного только бизнес.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Фемида "зависла": Полтора года прошло после убийства русских героических парней… и ничего»
Президент и пигмеи
«Космонавт за три копейки»
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Советские грабли Путина
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
СК Петербурга начал сомневаться в версии об убийстве ученого-биолога
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента РФ
Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
© KM.RU, Алексей Белкин
Прокуратура откажется от проверок малого бизнеса в 2021 году
Дональд Трамп
Трамп отказался подписывать закон о новом пакете экономический помощи
Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты
© KM.RU, Алексей Белкин
СМИ узнали о планах запретить ввоз с Украины ж/д комплектующих
Фото с сайта twitter.com
Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram