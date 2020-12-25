ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Тамбове и задержании 17-летнего подростка (учащийся колледжа), подозреваемого в подготовке взрыва.

По сообщениям ведомства, в арендованной квартире были найдены «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».

Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

По версии следствия, подросток планировал использовать для теракта самодельное взрывное устройство, схему изготовления которого нашел в интернете.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2020, 20:05
    Гость: Уймись, ...

    Теракта не было!
    И была ли подготовка - ещё вопрос!
    Скорее всего раздули из мухи слона ради лычек и премий!
    Кто из нас в детстве не хлопал самодельные взрывпакеты?!.

  2. 25.12.2020, 20:05
    Гость: ДВП

    Молодой,мозгов нет,четвертака за глаза хватит,и другие подумают. Не понятно что он там взрывать собрался и мотивы. Может одногодки достали парня ,АУЕшники какие-нибудь.Идиотов хватает. Расслоение общества,телепрапаганда насилия и воровских традиций,отсутствие работы с молодежью дают свои плоды.

  4. 25.12.2020, 18:25
    Гость: Время Ч.

    Кто украл найдут, а вот малолетних придурков-террористов в последнее время становится все больше. Иль вам напомнить события в Керчи? А может тебе нравится взлетать на воздух без конечностей? Фабрикант параноистый.

  5. 25.12.2020, 18:16
    Гость: Шило

    Знаете, за терАкт, вышка, однозначно!!! Расстрел, пожизненное, одно, вышка.
    Человек, лишает жизни , не в чем не повинных людей!!! Плевать, я хотел, на его идеи и не счастливое детство!
    Только высшая мера, не либерализм, остановят терроризм!!!

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