ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта

16:42 25.12.2020

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Тамбове и задержании 17-летнего подростка (учащийся колледжа), подозреваемого в подготовке взрыва.

По сообщениям ведомства, в арендованной квартире были найдены «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».

Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

По версии следствия, подросток планировал использовать для теракта самодельное взрывное устройство, схему изготовления которого нашел в интернете.