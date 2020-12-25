ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта
Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Тамбове и задержании 17-летнего подростка (учащийся колледжа), подозреваемого в подготовке взрыва.
По сообщениям ведомства, в арендованной квартире были найдены «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».
Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 ст. 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.
По версии следствия, подросток планировал использовать для теракта самодельное взрывное устройство, схему изготовления которого нашел в интернете.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теракта не было!
И была ли подготовка - ещё вопрос!
Скорее всего раздули из мухи слона ради лычек и премий!
Кто из нас в детстве не хлопал самодельные взрывпакеты?!.
Молодой,мозгов нет,четвертака за глаза хватит,и другие подумают. Не понятно что он там взрывать собрался и мотивы. Может одногодки достали парня ,АУЕшники какие-нибудь.Идиотов хватает. Расслоение общества,телепрапаганда насилия и воровских традиций,отсутствие работы с молодежью дают свои плоды.
Фольга, сера от спичек, марганцовка,серебрянка..?
Кто украл найдут, а вот малолетних придурков-террористов в последнее время становится все больше. Иль вам напомнить события в Керчи? А может тебе нравится взлетать на воздух без конечностей? Фабрикант параноистый.
Знаете, за терАкт, вышка, однозначно!!! Расстрел, пожизненное, одно, вышка.
Человек, лишает жизни , не в чем не повинных людей!!! Плевать, я хотел, на его идеи и не счастливое детство!
Только высшая мера, не либерализм, остановят терроризм!!!