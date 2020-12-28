Мишустин сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств
Оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Сообщается, что под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур.
В пресс-службе отметили, что в результате оптимизации станет меньше подразделений, всего планируется сократить 74 структурных подразделения.
Освободившиеся после данной реформы средства останутся в фондах оплаты труда.
Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
Ранее сообщалось, что реформа системы госуправления начнется с 1 января и будет продолжаться три месяца. В ее рамках штат министерств и региональных подразделений будет сокращен на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей.
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сокращенных заменят советниками с большими окладами.
А сокращение коснётся только вакантные должности и неудобных чиновников и минет тех кто занесёт чемодан денег. Такова серьмяжная правда.
средства останутся в фондах оплаты труда."
Ясно. Оклады жалованья были по поллимона, станут по 800 "косарей".
Вот это "реформа"!
чиновников в России в 2 раза больше, чем в СССР. Капитализм, панимаешь.
- имитация кипучей деятельности.