Мишустин сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств

Оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур.

В пресс-службе отметили, что в результате оптимизации станет меньше подразделений, всего планируется сократить 74 структурных подразделения. 

Освободившиеся после данной реформы средства останутся в фондах оплаты труда.

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Ранее сообщалось, что реформа системы госуправления начнется с 1 января и будет продолжаться три месяца. В ее рамках штат министерств и региональных подразделений будет сокращен на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.12.2020, 14:50
    Гость: д. советник

    А сокращение коснётся только вакантные должности и неудобных чиновников и минет тех кто занесёт чемодан денег. Такова серьмяжная правда.

  3. 28.12.2020, 13:48
    Гость: " Освободившиеся после данной реформы

    средства останутся в фондах оплаты труда."
    Ясно. Оклады жалованья были по поллимона, станут по 800 "косарей".
    Вот это "реформа"!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
«Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным, удивительно похожи»
Зачем убивают русскую школу?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта pixabay.com
СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море
Владимир Жириновский
Жириновский назвал возможных будущих президентов России
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Набиуллина выступила против «вертолетных» денег для россиян
Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя, способного облететь Землю за два часа
Александр Шестун оспорит приговор в ЕСПЧ
Татьяна Голикова
На модернизацию службы эпидемиологического надзора потратят 17 млрд
Эльвира Набиуллина
Набиуллина допустила выплаты пенсий и зарплат цифровыми рублями