Мишустин сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств

12:01 28.12.2020

Оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что под сокращения попадут 37 заместителей руководителей федеральных структур.

В пресс-службе отметили, что в результате оптимизации станет меньше подразделений, всего планируется сократить 74 структурных подразделения.

Освободившиеся после данной реформы средства останутся в фондах оплаты труда.

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Ранее сообщалось, что реформа системы госуправления начнется с 1 января и будет продолжаться три месяца. В ее рамках штат министерств и региональных подразделений будет сокращен на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей.