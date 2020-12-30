Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта

Елка на Красной площади © KM.RU, Алексей Белкин

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предупреждает, что доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за COVID-19.

"В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте.

ГУМ-Каток, расположенный на Красной площади, будет работать 31 декабря до 19 часов.

Там напомнили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены

"Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей", - добавили в департаменте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.12.2020, 01:22
    Гость: ГУМ-Каток - разгадка истории

    На самом дели ее будут асфальтировать, а закрывают, чтобы не испортили покрытие.

  3. 30.12.2020, 23:19
    Гость: Объявление

    Прежде чем пускать в дом Деда Мороза, проверь, есть ли у него под бородой маска!

  4. 30.12.2020, 23:13
    Гость: Скептик

    Проблема наступающего Нового года в том, что нет человека, чьё поздравление по телевизору было бы приятно увидеть...

Все комментарии (11)
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