Власти Бурятии обязали приезжих из Москвы сдавать тест на коронавирус

12:29 7.01.2021

В Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус методом ПЦР всех прилетающих в республику из Москвы, а также из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Данное требование введено до 20 января, сообщает РБК.

В Улан-Удэ такое нововведение объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Там заверили, что тест будет бесплатным, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.

По состоянию на утро 6 января в Бурятии было в общей сложности зарегистрировано 26 815 случаев заражения коронавирусом (данные регионального оперативного штаба). 6 января в республике было зафиксировано 140 новых случаев инфицирования. В декабре этот показатель ежедневно превышал 200.

Ранее требование обязательной сдачи теста на коронавирус касалось лишь тех граждан, которые вернулись в Россию из-за рубежа.