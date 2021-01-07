Власти Бурятии обязали приезжих из Москвы сдавать тест на коронавирус
В Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус методом ПЦР всех прилетающих в республику из Москвы, а также из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Данное требование введено до 20 января, сообщает РБК.
В Улан-Удэ такое нововведение объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Там заверили, что тест будет бесплатным, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.
По состоянию на утро 6 января в Бурятии было в общей сложности зарегистрировано 26 815 случаев заражения коронавирусом (данные регионального оперативного штаба). 6 января в республике было зафиксировано 140 новых случаев инфицирования. В декабре этот показатель ежедневно превышал 200.
Ранее требование обязательной сдачи теста на коронавирус касалось лишь тех граждан, которые вернулись в Россию из-за рубежа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С Москвы все и идёт. Сопянин что творит? Что хочет, то и творит.
Про вирусный контроль на границах ЕС , забыв что вообще то что ЕС Есом а страны то разные.
приезжие из Бурятии в указанных городах должны сдавать тест на коронавирус.
Ну, и так далее.
С бурятыми согласен, москали заразу разносят!
И без платное пушечное ядро к ноге, до выяснения результатов теста. Будет тебе москвич дома сидеть и ждать.