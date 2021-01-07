Власти Бурятии обязали приезжих из Москвы сдавать тест на коронавирус

В Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус методом ПЦР всех прилетающих в республику из Москвы, а также из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.  Данное требование введено до 20 января, сообщает РБК.

В Улан-Удэ такое нововведение объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Там заверили, что тест будет бесплатным, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.

По состоянию на утро 6 января в Бурятии было в общей сложности зарегистрировано 26 815 случаев заражения коронавирусом (данные регионального оперативного штаба). 6 января в республике было зафиксировано 140 новых случаев инфицирования. В декабре этот показатель ежедневно превышал 200.

Ранее требование обязательной сдачи теста на коронавирус касалось лишь тех граждан, которые вернулись в Россию из-за рубежа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.01.2021, 18:25
    Гость: Кто тут вопил

    Про вирусный контроль на границах ЕС , забыв что вообще то что ЕС Есом а страны то разные.

  3. 07.01.2021, 17:42
    Гость: В ответ

    приезжие из Бурятии в указанных городах должны сдавать тест на коронавирус.
    Ну, и так далее.

  5. 07.01.2021, 16:21
    Гость: www

    И без платное пушечное ядро к ноге, до выяснения результатов теста. Будет тебе москвич дома сидеть и ждать.

Все комментарии (14)
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