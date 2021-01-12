Шаман Габышев решил въехать в Москву на белом коне

13:44 12.01.2021

Якутский шаман Александр Габышев планирует выйти в новый "поход на Москву", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова.

Отмечается, что на этот раз шаман планирует добраться до Москвы на белом коне, тогда как его сторонники поедут на автомобилях.

По словам Прянишникова, подходящего коня Габышев пока не нашел, однако он "не сомневается, что тот его добудет".

Впервые о Габышеве СМИ заговорили летом 2019 года, когда тот пошел в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина и восстановить народовластие". Планировалось, что поход продлится два года, но в сентябре шаман был задержан на федеральной трассе "Байкал" и возвращен в Якутск. Против него тогда возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. В октябре психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.

В декабре шаман предпринял повторную попытку своего похода "на Москву", однако на этот раз он был задержан спустя два дня. В мае 2020 года он был принудительно помещен в психиатрическую больницу Якутска. В конце июля 2020 года Габышев был выписан из Якутского психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации.