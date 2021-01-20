«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся в ближайшее время, сообщает "Интнрфакс" со ссылкой на заявление лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
По его словам, новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - За правду".
Отмечается, что Миронов рассчитывает возглавить данную новую политическую структуру и надеется, что это поддержат его однопартийцы. Сопредседателем будут руководители других двух партий.
Как отметил Миронов, все три партии уже имеют право на участие в сентябрьских выборах в Госдуму без сбора подписей.
"Мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное (...) Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил", - резюмировал лидер "Справедливой России".
Комментарии читателей Оставить комментарий
:)))
ЕдРо - за «скрепы». Это важнее какой-то там правды.
Тогда какиеи уивас претнзии к пассажирам ,,пломбированного,, вагона?
за свой карман.
????