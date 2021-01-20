«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями

13:41 20.01.2021

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся в ближайшее время, сообщает "Интнрфакс" со ссылкой на заявление лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

По его словам, новая объединенная партия будет называться "Справедливая Россия - За правду".

Отмечается, что Миронов рассчитывает возглавить данную новую политическую структуру и надеется, что это поддержат его однопартийцы. Сопредседателем будут руководители других двух партий.

Как отметил Миронов, все три партии уже имеют право на участие в сентябрьских выборах в Госдуму без сбора подписей.

"Мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное (...) Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил", - резюмировал лидер "Справедливой России".