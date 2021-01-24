Facebook заблокировал аккаунт Рогозина
Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщает РИА Новости.
Причиной блокировки, по словам Рогозин, стал его комментарий на публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.
"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — прокомментировал ситуацию Рогозин.
Накануне Макфол опубликовал в Twitter пост на тему демократии и либерализма в России.
Гендиректор "Роскосмоса" критически прокомментировал его у себя в Facebook. После этого публикацию Рогозина удалили.
"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте", — написал Рогозин в своем сообщении, добавив, что "в делах нашей страны мы сами разберемся".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А когда сам Facebook в РФ заблокируют навсегда?
А чё там клоунам делать .
Я сегодня тоже немного офигела. В смысле человек, который покупает через электронную барахолку старые вещи за бесценок выдал, что это будет слишком низко для него тащить телевизор с чердака. Круто, да? Сама офигела. Нет, ну если бы я знала, что передомной такое большое высочество, то и не предлагала даже. Как бы я посмела такое предложить принцу. Только кто бы мог подумать, что принцы нынче собирают разный мусор по чужих домах, торгуясь при этом за каких-то несчастных 5 копеек. В моём понимании принцы на свалках не отовариваются. Я к чему веду. Если вы уже себя настолько низко опустили в глазах окружающих, то не удивляйтесь потом, что кто-то вам что-то не так сказал - "что не соответствует вашему высокому статусу". Значит вы сами дали повод человеку так думать о вас. Честно, если бы Киев столько лет донимал меня тем же Минском, то Украина бы уже давно исчезла с карты мира. Потому что я бы этот бред даже не слушала. Вы подписали капитуляцию, значит я и только я буду диктовать вам условия её выполнения. Потому что я победила в этой войне, а вы проиграли. Теперь понятно, чего они с вами так...
Судя по вашей логике, уровень Трампа сейчас ниже некуда. А у вас лично, какой уровень? Что-то я его в бинокль не рассмотрю.
Кому отправку? Мордокниге, что ли?