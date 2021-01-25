Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике

© РИА Новости Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце». Об этом он говорил в ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами.

«Сейчас в топе YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?» — спросил один из участников встречи, оговорившись, что студенты понимают, что всему в интернете «верить нельзя».

Путин добавил, что сам фильм не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам. При этом он обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть подтверждающие документы.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что часть упомянутых в фильме Алексея Навального людей он не знает вовсе, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует, некоторые из них давно занимаются бизнесом, тогда как самого Путина бизнес, по его словам, «никогда не интересовал».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», а также «качественной клюквой». По словам пресс-секретаря, главной целью приведенной в расследовании информации является получение денег от граждан жульническим образом.
Дмитрий Песков также допустил существование самого объекта, но отметил, что у него другие собственники. Вся собственность Владимира Путина изложена в декларации, которая публикуется каждый год, напомнил представитель Кремля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2021, 22:08
    Гость: Рабинович

    Называю: Сергей Шойгу.
    Кстати, если учесть, что Владимир Владимирович любит отдыхать вместе с Сергеем Кужугетовичем, то вполне возможно, что дворец предназначен для них обоих. Всё-таки люди в возрасте, по тайге бродить уже тяжеловато, пора подготовить скромный домик у моря...

  3. 25.01.2021, 22:07
    Гость: Дмитрий

    Почему люди не включают мозги, у президента России есть несколько первоклассных резиденций для отдыха, в Сочи, на Алтае, на Валдае...

    После ухода в отставку а я надеюсь этого не случится в ближайщие 10 лет, так вот после ухода в оставку ему как президенту будет полагаться не коммунальная квартира, что там Ельцину оставили Горки-9? Поэтому ему надобности сейчас в каком-то дворце уж точно нет. У него итак всё есть и я считаю что он своей работой на благо России заслужил большего!

  4. 25.01.2021, 22:05
    Гость: ИиП

    Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

  5. 25.01.2021, 22:01
    Гость: советский

    Тут Песков посоветовал "включать голову", когда слушаешь (смотришь) известия, подобные расследованию по "геленджикскому дворцу".
    Интересно, что посоветует сей "специалист", когда видишь постоянно прирастающий российскими долларовыми миллиардерами список Форбс?
    Причём процесс этого прироста абсолютно не зависит от совсем не блестящего экономического положения в стране, снижения уровня жизни большей части населения, фэйк-пандемий и пр.
    Можно даже оставить в стороне скандальный ролик. Без него достаточно примеров лжи этих индивидов.

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