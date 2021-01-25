Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике

16:35 25.01.2021

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце». Об этом он говорил в ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами.

«Сейчас в топе YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?» — спросил один из участников встречи, оговорившись, что студенты понимают, что всему в интернете «верить нельзя».

Путин добавил, что сам фильм не смотрел, но ничего из указанного там не принадлежит ни ему, ни его родственникам. При этом он обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть подтверждающие документы.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что часть упомянутых в фильме Алексея Навального людей он не знает вовсе, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует, некоторые из них давно занимаются бизнесом, тогда как самого Путина бизнес, по его словам, «никогда не интересовал».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», а также «качественной клюквой». По словам пресс-секретаря, главной целью приведенной в расследовании информации является получение денег от граждан жульническим образом.

Дмитрий Песков также допустил существование самого объекта, но отметил, что у него другие собственники. Вся собственность Владимира Путина изложена в декларации, которая публикуется каждый год, напомнил представитель Кремля.