Госдума аплодисментами поблагодарила полицию за работу на митингах

18:32 26.01.2021

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев выступил с инициативой поблагодарить силовиков за работу на митингах 23 января. Об этом Исаев сказал на заседании нижней палаты парламента 26 января.

«За редким исключением эти люди [полицейские] — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — сказал Исаев.

После слов про благодарность в зале заседаний Госдумы раздались аплодисменты, пишет «Медуза». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал полицейских на несанкционированных акциях эффективными и отметил, что на подобных акциях в США правоохранительные органы поливали митингующих водой и стреляли резиновыми пулями.

Митинги, прошедшие в городах России в прошедшую субботу, были несогласованными и затронули всю страну. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) оценил число участников как минимум в 250 тысяч человек, из них 50 тысяч — в столице. Агентство Reuters отмечало, что в Москве на акцию вышли около 40 тысяч человек. При этом МВД насчитало в столице всего 4 тысячи демонстрантов.