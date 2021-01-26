Госдума аплодисментами поблагодарила полицию за работу на митингах

© KM.RU, Алексей Белкин

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев выступил с инициативой поблагодарить силовиков за работу на митингах 23 января. Об этом Исаев сказал на заседании нижней палаты парламента 26 января.

«За редким исключением эти люди [полицейские] — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — сказал Исаев.

После слов про благодарность в зале заседаний Госдумы раздались аплодисменты, пишет «Медуза». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал полицейских на несанкционированных акциях эффективными и отметил, что на подобных акциях в США правоохранительные органы поливали митингующих водой и стреляли резиновыми пулями.

Митинги, прошедшие в городах России в прошедшую субботу, были несогласованными и затронули всю страну. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) оценил число участников как минимум в 250 тысяч человек, из них 50 тысяч — в столице. Агентство Reuters отмечало, что в Москве на акцию вышли около 40 тысяч человек. При этом МВД насчитало в столице всего 4 тысячи демонстрантов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 00:51
    Гость: Надо учитывать ошибки прошлого.

    Иосиф Виссарионович в своё время пожалел полицаев, давая им от 10 до 25 лет, вот эта нечисть и расплодилась.

  2. 27.01.2021, 00:48
    Гость: Стесняюсь спросить,

    а если бы на месте избитой женщины оказалась мама володина, дай бог ей здоровья?

  3. 27.01.2021, 00:29
    Гость: Господа,

    вы преступники. Вы приветствуете избиение беззащитных женщин и детей. Чем вы отличаетесь от сс?

  4. 27.01.2021, 00:00
    Гость: советский инженер

    Аплодисменты - мол задавили оппозицию. А оппозиция - оппозиции рознь. Есть оппозиция стремящаяся разрушить страну (сюда входит и Навальный). А есть конструктивная оппозиция которая приносит пользу (иначе власть если её никто не критикует вообще теряет берега) - такая оппозиция нужна любой стране. В России же политические партии одна лишь видимость, система фактически однопартийная и если народ проявляет недовольство - власть реагирует только запретами, запугиванием и репрессиями. Деструктивная оппозиция за которой стоят иностранные разведки действительно должна быть подавлена (скорее даже разоблачена). А вот с конструктивной оппозицией и с народом должен быть диалог. Игнорировать интересы народа - это путь в никуда. И вот ещё что: страна должна жить по ЗАКОНУ единому для всех а не по внутриэлитным понятиям и разборкам.

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