Госдума аплодисментами поблагодарила полицию за работу на митингах
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев выступил с инициативой поблагодарить силовиков за работу на митингах 23 января. Об этом Исаев сказал на заседании нижней палаты парламента 26 января.
«За редким исключением эти люди [полицейские] — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — сказал Исаев.
После слов про благодарность в зале заседаний Госдумы раздались аплодисменты, пишет «Медуза». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал полицейских на несанкционированных акциях эффективными и отметил, что на подобных акциях в США правоохранительные органы поливали митингующих водой и стреляли резиновыми пулями.
Митинги, прошедшие в городах России в прошедшую субботу, были несогласованными и затронули всю страну. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) оценил число участников как минимум в 250 тысяч человек, из них 50 тысяч — в столице. Агентство Reuters отмечало, что в Москве на акцию вышли около 40 тысяч человек. При этом МВД насчитало в столице всего 4 тысячи демонстрантов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Иосиф Виссарионович в своё время пожалел полицаев, давая им от 10 до 25 лет, вот эта нечисть и расплодилась.
а если бы на месте избитой женщины оказалась мама володина, дай бог ей здоровья?
вы преступники. Вы приветствуете избиение беззащитных женщин и детей. Чем вы отличаетесь от сс?
Аплодисменты - мол задавили оппозицию. А оппозиция - оппозиции рознь. Есть оппозиция стремящаяся разрушить страну (сюда входит и Навальный). А есть конструктивная оппозиция которая приносит пользу (иначе власть если её никто не критикует вообще теряет берега) - такая оппозиция нужна любой стране. В России же политические партии одна лишь видимость, система фактически однопартийная и если народ проявляет недовольство - власть реагирует только запретами, запугиванием и репрессиями. Деструктивная оппозиция за которой стоят иностранные разведки действительно должна быть подавлена (скорее даже разоблачена). А вот с конструктивной оппозицией и с народом должен быть диалог. Игнорировать интересы народа - это путь в никуда. И вот ещё что: страна должна жить по ЗАКОНУ единому для всех а не по внутриэлитным понятиям и разборкам.
Эти аплодисменты тоже зачтутся.