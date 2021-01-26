Песков не стал называть имена владельцев дворца в Геленджике

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена владельцев комплекса зданий под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный назвал «дворцом Путина».

Ранее журналисты напомнили Пескову, что «в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц».

Однако Песков не согласился с этим утверждением и ответил, что не согласен с такой постановкой вопроса. «Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее», - сказал он

«Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», - цитирует РБК слова Пескова.

Отвечая на вопрос, правдива ли информация о том, что над данным объектом установлена бесполетная зона, а охрана осуществляется ФСБ и ФСО, Песков посоветовал обратиться с этими вопросами в соответствующие ведомства.

Напомним, 19 января было опубликовано расследование Алексея Навального о «дворце Путина». На YouTube ролик набрал уже более 91 млн просмотров.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о «дворце». «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2021, 20:18
    Гость: советский

    Хотелось бы уточнить - кто же всё-таки разваливает?
    Те, кто обладает такими дворцами, или те, кто выходит на улицы протестовать против "строителей"?

  2. 26.01.2021, 20:01
    Гость: Посчитай,

    только реально, если сможешь,
    сколько народа эти трое загубили ради своих
    дворцов с 93 года.

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