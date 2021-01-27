Российские компании стали в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

08:30 27.01.2021

Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%, сообщает РБК со ссылкой на результат исследования экспертов аналитического центра НАФИ.

Эксперты связывают данную тенденцию с пандемией, так как таким образом компании минимизируют свои расходы.

"Последствия пандемии во многом сказались на способах подбора персонала — компании стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов", - отмечают аналитики.

Несомненным плюсом такого способа поиска сотрудников является то, что он позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями. В итоге такой способ поиска сотрудников почти сравнялс по популярности с их наборами через интернет-ресурсы (53%).

Также компании стали чаще приглашать студентов и выпускников на стажировки. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.

Отмечается, что среди студентов привлекательными компаниями для работы являются "Яндекс", Google, Apple, BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola, "Тинькофф".