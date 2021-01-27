Российские компании стали в два раза чаще искать сотрудников по знакомству
Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%, сообщает РБК со ссылкой на результат исследования экспертов аналитического центра НАФИ.
Эксперты связывают данную тенденцию с пандемией, так как таким образом компании минимизируют свои расходы.
"Последствия пандемии во многом сказались на способах подбора персонала — компании стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов", - отмечают аналитики.
Несомненным плюсом такого способа поиска сотрудников является то, что он позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями. В итоге такой способ поиска сотрудников почти сравнялс по популярности с их наборами через интернет-ресурсы (53%).
Также компании стали чаще приглашать студентов и выпускников на стажировки. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.
Отмечается, что среди студентов привлекательными компаниями для работы являются "Яндекс", Google, Apple, BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola, "Тинькофф".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Googl, apple, BMV. По знакомству в россиискую компанию.
а работать некому, вот и прикрываются стажерами. Просто удивительно, как быстро обюрокрачиваются современные it-омпании.
Я когда хочу найти кого-то подешевле, то тоже ищу среди знакомых. Но это не значит, что результат от этого будет лучше. Хотя и в интернете полно разных шарлатанов, но есть возможность найти и настоящего спеца. Хотя конечно же и цена при этом будет уже другая, но и результат при этом тоже другой. Однажды у меня сломалась стиральная машинка. А была хорошая - сейчас такие не купишь, ну или за большие деньги. Вообщем нашла я одного мастера по знакомству. Пришёл он, посмотрел, деньги взял и сказал, что лучше её вообще выбросить, потому что ремонт электроники обойдётся дороже новой машинки. Но поскольку я человек, привыкший перепроверять, то сначала нашла фактически первое попавшихся объявление в интернете о ремонте. Пришли мастера, проверили - при этом, как они сказали, без результата они денег не берут. Оказалось, что дело не в электронике, а в двигателе. Электронику они перепроверили, двигатель поменяли, даже гарантию на него дали на пару месяцев. Машинка до сих пор работает. По сравнению с новой машинкой такого качества, как моя, этот ремонт обошелся мне сравнительно не дорого. Что ещё раз подтверждает знаменитую истину - что скупой платит дважды. В моём случае это было бы в раз десять больше. Так что продолжайте экономить на кадрах, если хотите однажды очутится на их месте...
А что течет у текущих сотрудников ?
Я давно убедился, что самая хорошая продажа в России..
ИЗ- ПОД ПОЛЫ!!! Или сарафанное радио!
Много раз проводил собеседования с кандидатами. В цирк ходить не надо. Дети пепси колы и современной рекламы. Амбиции, не терпимость к критике, гипер гнилое "Я"! О профессионализьме, вааааще разговора нет!
Пример: на должность зав.электроМастерской, резюме: у меня 3000 подпищиков в Сетях!?