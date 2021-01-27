Российские компании стали в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

Доля российских компаний, которые ищут новых сотрудников через знакомых, за последние два года выросла в два раза с 26% до 50%, сообщает РБК со ссылкой на результат исследования экспертов аналитического центра НАФИ.

Эксперты связывают данную тенденцию с пандемией, так как таким образом компании минимизируют свои расходы.

"Последствия пандемии во многом сказались на способах подбора персонала — компании стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов", - отмечают аналитики.

Несомненным плюсом такого способа поиска сотрудников является то, что он позволяет в кратчайшие сроки найти нужного специалиста с хорошими рекомендациями. В итоге такой способ поиска сотрудников почти сравнялс по популярности с их наборами через интернет-ресурсы (53%).

Также компании стали чаще приглашать студентов и выпускников на стажировки. Таким образом они пытаются за небольшую плату найти перспективных специалистов, которые смогли бы в дальнейшем работать в компаниях.

Отмечается, что среди студентов привлекательными компаниями для работы являются "Яндекс", Google, Apple, BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola, "Тинькофф".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2021, 10:43
    Гость: Понабрали туп-менегеров,

    а работать некому, вот и прикрываются стажерами. Просто удивительно, как быстро обюрокрачиваются современные it-омпании.

  3. 27.01.2021, 10:27
    Гость: Гость

    Я когда хочу найти кого-то подешевле, то тоже ищу среди знакомых. Но это не значит, что результат от этого будет лучше. Хотя и в интернете полно разных шарлатанов, но есть возможность найти и настоящего спеца. Хотя конечно же и цена при этом будет уже другая, но и результат при этом тоже другой. Однажды у меня сломалась стиральная машинка. А была хорошая - сейчас такие не купишь, ну или за большие деньги. Вообщем нашла я одного мастера по знакомству. Пришёл он, посмотрел, деньги взял и сказал, что лучше её вообще выбросить, потому что ремонт электроники обойдётся дороже новой машинки. Но поскольку я человек, привыкший перепроверять, то сначала нашла фактически первое попавшихся объявление в интернете о ремонте. Пришли мастера, проверили - при этом, как они сказали, без результата они денег не берут. Оказалось, что дело не в электронике, а в двигателе. Электронику они перепроверили, двигатель поменяли, даже гарантию на него дали на пару месяцев. Машинка до сих пор работает. По сравнению с новой машинкой такого качества, как моя, этот ремонт обошелся мне сравнительно не дорого. Что ещё раз подтверждает знаменитую истину - что скупой платит дважды. В моём случае это было бы в раз десять больше. Так что продолжайте экономить на кадрах, если хотите однажды очутится на их месте...

  5. 27.01.2021, 09:43
    Гость: Шило

    Я давно убедился, что самая хорошая продажа в России..
    ИЗ- ПОД ПОЛЫ!!! Или сарафанное радио!
    Много раз проводил собеседования с кандидатами. В цирк ходить не надо. Дети пепси колы и современной рекламы. Амбиции, не терпимость к критике, гипер гнилое "Я"! О профессионализьме, вааааще разговора нет!
    Пример: на должность зав.электроМастерской, резюме: у меня 3000 подпищиков в Сетях!?

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