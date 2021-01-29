Телеканал «Россия 1» назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем
Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры видеосъемки из «дворца» под Геленджиком, куда пустили съемочную группу Александра Рогаткина.
Мужчина, которого Рогаткин представил как представителя застройщика, рассказал, что это не «дворец», а гостиница. «Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — ответил собеседник ВГТРК. Фамилию, имя и должность собеседника журналист при этом не назвал, пишет РБК.
Как утверждается в репортаже, на этом месте построят «очень дорогой отель для состоятельных людей». Номера имеют несколько зон. Есть VIP, есть обычный номер. Всего 16 номеров: 11 на втором этаже, пять на первом, рассказал представитель застройщика.
Позже Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть. «Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет», — отметил Рогаткин.
Ранее Телеграм-канал Mash показал сюжет из этого здания. Mach утверждал, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением». На короткой записи было видно несколько помещений, внутри которых идут строительные работы — они представляют собой бетонные коробки без облицовки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Был бы центр привлечекния по инвест. экономике не для трутней ...., А как он зазваеться и кому принадлежит и кто бенефициар - наплевать
Главное что бы не залирали цены и не имели обширно закрытые пляжные выходы к морю - только узкая полоска (направление идти как) и для нескольких лежаков - с баром (можно и большой с причало) но в гширину основного дома .
прописать
обещал? "Обещали называть "детским реабилитационным центром.."
А кто виноват? мы конечно, это мы заставляем их врать, своим недоверием. А верили бы всей чуши что из "дворца" вываливается, и проблем не было. Сказали же нам, у нас средняя зарплата по стране 48,000р, народ не испытает никаких проблем, у нас всё чудесно, промышленность круче Китайской уже и тд... не верите? экстремисты!
Да не в том дело что там будет и как. С ложью что делать ? Простить? Или судить за нее? За манипуляции и прямую ложь ,снятую на немецкой киностудии?
Весной 2003 года официальные власти США заявили, что президент Ирака Саддам Хусейн, по их сведениям, тайно производит оружие массового уничтожения и если Хусейна не остановить сейчас, то завтра он уничтожит с помощью этого оружия весь мир. Чтобы подобного не произошло, Соединенные Штаты вместе со своими союзниками начали военную операцию против Ирака. Через месяц президент Хусейн бежал, территория Ирака была полностью оккупирована. Еще через несколько месяцев власти США признали, что никаких данных об оружии массового уничтожения у них не было. Но кого это могло волновать? Саддам к тому времени уже сидел в тюрьме, оккупанты налаживали добычу нефти и выстраивали новую государственную систему.