Телеканал «Россия 1» назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем

23:50 29.01.2021

Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры видеосъемки из «дворца» под Геленджиком, куда пустили съемочную группу Александра Рогаткина.

Мужчина, которого Рогаткин представил как представителя застройщика, рассказал, что это не «дворец», а гостиница. «Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — ответил собеседник ВГТРК. Фамилию, имя и должность собеседника журналист при этом не назвал, пишет РБК.

Как утверждается в репортаже, на этом месте построят «очень дорогой отель для состоятельных людей». Номера имеют несколько зон. Есть VIP, есть обычный номер. Всего 16 номеров: 11 на втором этаже, пять на первом, рассказал представитель застройщика.

Позже Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть. «Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет», — отметил Рогаткин.

Ранее Телеграм-канал Mash показал сюжет из этого здания. Mach утверждал, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением». На короткой записи было видно несколько помещений, внутри которых идут строительные работы — они представляют собой бетонные коробки без облицовки.