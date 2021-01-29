Mash опубликовал видео из «дворца в Геленджике»

Да, тебя только Навальный с американским фильмом, студия из Лос Анджелеса, с филиалом в Шварцвальде, за 300 000 долларов, убедить может..

С потолком из Праги, дворцовым. :) Это-то уже доказано, таких потолков немного.

Фотомонтаж со всех сторон..

Ворот вообще нет...куда делись, неясно, как и под вопросом, что там было..

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Можно утверждать, пока это даже близко не то.

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Что сказать,посмотрел. И второй репортаж,от Рогаткина, там ещё и длинные коридоры видны,совсем без отделки. Явно, при таком количестве недоделанных бетонных коробок, вместо комнат, там работы по отделке в самом начале, если вообще начаты..

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По поводу размера и типа помещений.

Один рабочий сказал, что это отель..

И судя по большому количеству явных номеров, вполне возможно..