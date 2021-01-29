Mash опубликовал видео из «дворца в Геленджике»
Телеграм-канал Mash показал сюжет из дворца в Геленджике, которому было посвящено расследование Алексея Навального. Журналисты утверждают, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением».
На записи видно, что снаружи здание практически готово на 100 процентов. При этом внутри ведутся строительные работы, а комнаты представляют собой бетонные коробки без облицовки. Все находится практически на нулевом этапе строительства, перед друзьями не похвастаешься, подводит итог Mash.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дык. Говорил же, что выкинули то что было.
Скорее всего снимали во дворце Мишустина - тот позже начал строить. :)
Да, тебя только Навальный с американским фильмом, студия из Лос Анджелеса, с филиалом в Шварцвальде, за 300 000 долларов, убедить может..
С потолком из Праги, дворцовым. :) Это-то уже доказано, таких потолков немного.
Фотомонтаж со всех сторон..
Ворот вообще нет...куда делись, неясно, как и под вопросом, что там было..
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Можно утверждать, пока это даже близко не то.
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Что сказать,посмотрел. И второй репортаж,от Рогаткина, там ещё и длинные коридоры видны,совсем без отделки. Явно, при таком количестве недоделанных бетонных коробок, вместо комнат, там работы по отделке в самом начале, если вообще начаты..
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По поводу размера и типа помещений.
Один рабочий сказал, что это отель..
И судя по большому количеству явных номеров, вполне возможно..
Сколько за пост заплатили?
Ну, вот, ещё одну статью Навальному вменят - "за клевету". Он что - не знал, что всё про дворец брехня? Знал. Ну, получит. Врать не надо.