Mash опубликовал видео из «дворца в Геленджике»

Телеграм-канал Mash показал сюжет из дворца в Геленджике, которому было посвящено расследование Алексея Навального. Журналисты утверждают, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением».

На записи видно, что снаружи здание практически готово на 100 процентов. При этом  внутри ведутся строительные работы, а комнаты представляют собой бетонные коробки без облицовки. Все находится практически на нулевом этапе строительства, перед друзьями не похвастаешься, подводит итог Mash.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.01.2021, 19:08
    Гость: Да

    Да, тебя только Навальный с американским фильмом, студия из Лос Анджелеса, с филиалом в Шварцвальде, за 300 000 долларов, убедить может..

    С потолком из Праги, дворцовым. :) Это-то уже доказано, таких потолков немного.
    Фотомонтаж со всех сторон..

    Ворот вообще нет...куда делись, неясно, как и под вопросом, что там было..

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    Можно утверждать, пока это даже близко не то.
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    Что сказать,посмотрел. И второй репортаж,от Рогаткина, там ещё и длинные коридоры видны,совсем без отделки. Явно, при таком количестве недоделанных бетонных коробок, вместо комнат, там работы по отделке в самом начале, если вообще начаты..
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    По поводу размера и типа помещений.

    Один рабочий сказал, что это отель..

    И судя по большому количеству явных номеров, вполне возможно..

  5. 29.01.2021, 19:03
    Гость: Реплика

    Ну, вот, ещё одну статью Навальному вменят - "за клевету". Он что - не знал, что всё про дворец брехня? Знал. Ну, получит. Врать не надо.

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