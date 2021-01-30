Экс-министр омского Минздрава объявлена в международный розыск

12:55 30.01.2021

Экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск.

Бывший глава областного Минздрава стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

По версии следствия, Солдатова, ее подчиненный Виктор Бабиков — руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, и "иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе на бюджетные средства, выделенные области на борьбу с распространением коронавируса. В результате региональному Министерству здравоохранения причинен материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей.

Солдатовой грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным источника РИА Новости, в собственности у экс-министра есть квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. После отставки Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится.