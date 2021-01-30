Экс-министр омского Минздрава объявлена в международный розыск

Экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск.

Бывший глава областного Минздрава стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

По версии следствия, Солдатова, ее подчиненный Виктор Бабиков — руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, и "иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе на бюджетные средства, выделенные области на борьбу с распространением коронавируса. В результате региональному Министерству здравоохранения причинен материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей.

Солдатовой грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным источника РИА Новости, в собственности у экс-министра есть квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. После отставки Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2021, 21:45
    Гость: Покорный росиянин

    А мы не против, пускай крадут. Мы голосом поддержим, на выборы сходим. Нам не жалко.

  3. 30.01.2021, 21:26
    Гость: Сократ

    Карьера путинских вороватых чиновников простая как три копейки - украл, сбежал за границу, объявлен в розыск.

  5. 30.01.2021, 18:38
    Гость: stalker

    "...Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится". Как это все знакомо, приелось и до тошноты надоело. А потом эта дамочка со товарищи будут преспокойно проживать нажитое в том же Лондоне. И разве они первые ? И уж точно не последние. Все по одной схеме на протяжении последних десятилетий.

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