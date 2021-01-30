Экс-министр омского Минздрава объявлена в международный розыск
Экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск.
Бывший глава областного Минздрава стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.
По версии следствия, Солдатова, ее подчиненный Виктор Бабиков — руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, и "иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе на бюджетные средства, выделенные области на борьбу с распространением коронавируса. В результате региональному Министерству здравоохранения причинен материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей.
Солдатовой грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным источника РИА Новости, в собственности у экс-министра есть квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. После отставки Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А мы не против, пускай крадут. Мы голосом поддержим, на выборы сходим. Нам не жалко.
А ты думал... Это тебе не мелочь по карманам тырить.(х.ф)
Карьера путинских вороватых чиновников простая как три копейки - украл, сбежал за границу, объявлен в розыск.
Человек пробыл в должности 5-6 месяцев и квартира в Дубае.
"...Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится". Как это все знакомо, приелось и до тошноты надоело. А потом эта дамочка со товарищи будут преспокойно проживать нажитое в том же Лондоне. И разве они первые ? И уж точно не последние. Все по одной схеме на протяжении последних десятилетий.