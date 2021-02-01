Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах

© KM.RU, Петр Чайников

Силовики на несанкционированных акциях 31 января действовали в рамках закона, на митингах было большое количество хулиганов и провокаторов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о незаконных акциях, естественно, полиция применяет меры против участников, отсюда такое количество задержанных. Достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Естественно полиция действует и применяет необходимые действия», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос об избиениях митингующих Дмитрий Песков призвал не обобщать эти случаи. «Не приходится говорить о массовом характере. Какие-либо обобщающие оценки тут вряд ли уместны. Важен каждый конкретный случай. Но важно, что речь идет о мерах соблюдения правопорядка в ходе незаконных акций», — сказал он.

По словам Пескова, президент не видел видео с применением полицией электрошокеров. «Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео записывается тысячи. Активисты. участники службы записывают. Президент просто не в состоянии смотреть все эти видео», — заявил пресс-секретарь президента.

31 января в России вторые выходные подряд прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестные акции, которые не были согласованы с властями, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2021, 01:59
    Гость: спокойный

    посмотрев один ролик где идет махач протестующих с силовиками я понял что это борьба нанайских мальчиков это была постановка с участием двух рот одного батальона

  3. 02.02.2021, 01:28
    Гость: Иван Иваныч

    Забившие на закон, и «мытутвласть», выковыривающая козу из носа, должны догадываться о последствиях.

  4. 02.02.2021, 01:24
    Гость: Иван Иваныч

    Ну и пересмотри стрим. 5 часов. Где там разгоны? Только сопровождение и поддержание порядка.

  5. 02.02.2021, 01:22
    Гость: Иван Иваныч

    Я тут самый терпимый к альтернативной точке зрения. И жду пока в ней появится не аппеляция к эмоциям, а аргументы. Когда-то это это светлое время наступит..,...... и космонавты в пыльных шлемах возьмутся за руки, друзья.

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