ФСИН потребовала для Навального 3,5 года колонии вместо условного срока по делу «Ив Роше». Стенограмма

18:34 2.02.2021

Стенограмма речи Алексея Навального на заседании Симоновского суда

Представитель ФСИН на выездном заседании Симоновского суда Москвы потребовал заменить условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" реальным наказанием в 3,5 года колонии общего режима.

Начальник 15-го филиала УИИ УФСИН по Москве заявил в суде, что условный срок по делу "Ив Роше" обязывал Навального не реже раза в месяц являться на регистрацию в инспекцию. Однако Навальный много раз "без уважительной причины" пропускал визиты еще до госпитализации после отравления, передает РБК.

Согласно УИИ, систематическим неисполнением обязанностей условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий более двух раз в течение одного года.

По словам представителя ФСИН, Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора и наложенные судом обязанности, в том числе до госпитализации. Как минимум шесть раз Навальный не приходил на регистрацию в 2020 году: 13 и 27 января, 3 и 16 марта, 6 июля и 17 августа.

Во время лечения Навального в берлинской клинике "Шарите" вызовы в инспекцию были приостановлены, однако после выписки в октябре 2020 года до конца испытательного срока он не являлся на регистрацию в УФСИН, "несмотря на отсутствие объективных причин", говорится в представлении ФСИН.

Представитель службы добавил, что до 23 сентября Навальный находился в клинике "Шарите", а потом - на амбулаторном лечении, мер до этой даты ФСИН не принимала. После выписки политик "свободно перемещался по Германии, давал интервью, занимался спортом", но не связался с ФСИН, заявил сотрудник ведомства. По версии ФСИН, с 24 сентября 2020 года местонахождение Навального было "неизвестно".

Прокурор Фролова спросила инспектора, почему представление о замене Навальному условно срока на реальный направили только 29 декабря 2020 года, а не раньше. Тот ответил, что уголовно-исправительное наказание имеет целью исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.

"Осужденному выносились предупреждения, полагалось, что условно осужденный Навальный изменит свое отношение к приговору суда и встанет на путь исправления, однако Навальный должных выводов для себя не сделал и не изменил своего отношения к приговору суда", - цитирует начальника филиала УИИ ФСИН "Медиазона".

Он добавил, что решение было принято после двух "злостных нарушений": Навальный не отмечался и скрылся от УИС.

На вопрос, что послужило основанием для начала розыска Навального, инспектор ответил, что политик отсутствовал по месту жительства, и сведений о его местонахождении якобы не было. Адвокат Навального Вадим Кобзев в свою очередь указал, что в анкете оппозиционера по делу перечислены контакты его защитника, а также жены и матери, но сообщение Кобзеву на телефон было отправлено только 28 декабря, то есть за день до объявления Навального в розыск.

В ответ инспектор заявил, что к тому моменту доверенность Кобзева по делу уже истекла, но так как с "осужденным" связаться не удалось, то инспекция обратилась все же к Кобзеву. Он также добавил, что "это осужденные обязаны отчитываться перед инспекцией".

В конце концов инспектор признал, что опрошенные охранники дома, где жил Навальный, говорили, что он уехал на лечение. "Даже охранники дома знали, что Навальный убыл на лечение. Вся страна и весь мир, только вы не знали", - парировал Кобзев, которого цитирует The Insider.

Адвокат также спросил инспектора, почему к направленным в Симоновский суд материалам ФСИН не приложила уведомление Навального от 9 января 2020 года о том, что он не сможет явиться. Представитель ФСИН ответил, что 9 января был четверг, а отмечаться Навальному нужно было в понедельник или среду.

"Вы представляете Навального как человека, который просто на все плюнул и не пришел. Между тем, он отправил к вам своего адвоката, чтобы все пояснить и предоставить справку из больницы. Согласитесь, это разные ситуации", - отметил Кобзев. Прокурор Фролова просила снять этот вопрос как оценочный, но судья отклонила протест и попросила у инспектора объяснений. Тот заявил, что уведомление от Навального "не имело отношение к неявке на регистрацию 13 января".

Судья задала вопрос, почему ФСИН не прекратила розыск Навального, если по факту документы из клиники "Шарите" о местонахождении политика поступили еще в ноябре. Инспектор повторил, что у ведомства не было информации о нахождении Навального после 23 сентября.

Адвокат Кобзев со своей стороны указал, что в уведомлении было указано место жительства Навального в Германии, и спросил, пыталась ли ФСИН это проверить. Инспектор ответил, что полномочия ведомства распространяются только на территорию России, чем вызывал смех в зале.

"Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что у вас была информация о местонахождении Навального, вы ничего не сделали для того, чтобы его проверить и сейчас делаете вид, что он скрылся?" - спросила адвокат Ольга Михайлова. Инспектор Ярмолин повторил, что перед УИС обязан отчитываться осужденный. Кобзев отметил, что Навальный отчитался как мог.

Михайлова добавила, что ФСИН, фактически располагая данными о местонахождении Навального, в частности зная адрес отеля, где он жил в Германии, не направила туда ни одного уведомления. Ярмолин заявил, что "контроль осуществляется только по месту жительства".

После этого Навальный попросил у судьи разрешения самому задать вопрос инспектору. Он отметил, что президент России Владимир Путин публично сообщал о своем личном вмешательстве в процесс отправки Навального на лечение в Германию: "Вы этого не знали". В ответ представитель ФСИН заявил, что период лечения политика "был учтен".

"Как я мог лучше исполнить ваши указания? Я был в коме, вышел из нее, связался с адвокатом, направил официальную бумагу. У вас был мой адрес, мои телефоны. Проходил физиотерапию, потом вернулся. А вы сейчас смотрите в глаза и говорите, что меня не было. Конечно, меня не было! Что я мог еще сделать?" - сказал Навальный.

Инспектор повторил, что политик должен был предоставить документы о прохождении лечения после 23 сентября. Навальный, получив такой ответ, пошутил, что Ярмолин не слышит его, так как в "аквариуме" "волшебное стекло". После исследования массива документов судья объявила перерыв на два часа.

В перерыве журналисты и иностранные дипломаты "поспешили в столовую Мосгорсуда", заметил корреспондент РИА "Новости", добавив, что представители посольств "не без удовольствия оценивали блюда, особо удачные даже фотографировали".

Русская служба BBC приводит стенограмму речи Алексея Навального на заседании Симоновского суда.

Навальный (обращается к представителю ФСИН): Вы уважаете президента России Владимира Владимировича Путина?

Прокурор: Уважаемый суд, я прошу снять вопрос Навального Алексея, ...поскольку на настоящем судебном заседании рассматривается вопрос об отмене условного осуждения по приговору Замоскворецкого суда.

(Судья снимает вопрос)

Навальный: Меня будут все время перебивать, ваша честь? Так невозможно! Обратите внимание! И я, и моя защита... Нас постоянно перебивает вот эта вот девушка с подполковничьими погонами. Она может выражать протест вам, она не имеет права перебивать меня. Если я что-то сказал и ей не нравится, она имеет право заявить протест... Так не может идти процесс. Есть порядок судебного заседания. Давайте по очереди говорить, пожалуйста.

Судья: Протест принимается! Попрошу никого не перебивать! Дайте высказаться, а потом уже заявляем протесты.

Навальный: Спасибо большое!

Навальный (обращается к представителю ФСИН): Объясните, пожалуйста, суду и мне, каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства? Напоминаю, я впал в кому, потом очнулся, потом был в реанимации, потом вышел из больницы и смог встретиться, связаться с адвокатами и отправил вам бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь, и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении.

У вас был адрес, у вас были все контактные телефоны. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию. Закончил его, купил билет на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, чтобы вас уведомить? И почему вы здесь смотрите всем в лицо и говорите: "Мы пришли к нему домой, а его дома не было". Конечно, меня не было. Ведь я вам направил бумагу о том, что я нахожусь на лечении в Германии. Что я должен был сделать еще?

Представитель ФСИН: В открытом доступе УФСИН Москвы есть контактные данные, куда должны предоставить документы, подтверждающие период дальнейшего лечения.

Навальный: Ваша честь, возможно, это волшебное стекло (показывает на "аквариум") и он просто меня не понимает. Еще раз: я отправил вам бумагу, что я нахожусь на лечении по такому-то адресу. У меня есть адвокат, у адвоката есть телефон. Вам что, нужно было отправить видеозапись моей физиотерапии? Объясните, каким образом еще я мог бы уведомить вас лучше? Я не понимаю!

Представитель ФСИН: Предоставить документы, подтверждающие причины для неявок... Вы обязаны отчитываться перед уголовно...

Навальный: Кома! Еще раз: лечение включает в себя то, что ты лежишь на койке сначала, без сознания, потом лежишь на койке в сознании, потом продолжительное время учишься ходить, и так далее, и так далее. И там написано, что я лечился и прохожу реабилитацию. Этого недостаточно?

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Навальный: Вы говорили, что знали о моем местонахождении. Я задал вопрос: зачем вы обманываете? Вводите в заблуждение суд! И говорите, что не знали о моем местонахождении, если я вам отправил бумагу сразу же! Бумагу, поясняющую все, с указанием моего адреса.

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Навальный: Но если я был в больнице...

Представитель ФСИН: (неразборчиво)

Адвокат Михайлова: Там было написано, что после выписки из стационара он находился на амбулаторном лечении. Ввиду тяжести его заболевания потребуется длительный период восстановления и реабилитации - заканчивается так справка из (берлинской клиники) "Шарите". С чего вы взяли, что он выздоровел в тот момент, когда была написана эта справка. Дальше, у нас есть новая справка от 13 января, и вы бы ее получили, если бы на границе не (задержали) Навального и вы дали бы мне показать все эти документы. Кроме того, я не могла дозвониться ни до ФСИН, ни до... потому что вы все выключили телефоны, и не было возможности ни с кем с вами встретиться. Кроме того, вы его отстранили от адвоката совершенно безобразным образом...

Прокурор: Прошу сделать замечание адвокату Михайловой по поводу ее заявлений, которые относятся к той эмоциональной оценке...

Навальный (обращается к представителю ФСИН): С вами было такое, что вы прогуляли школу, на физкультуру не пришли? А потом вам классрук говорит - иди и возьми справку. Но пока вы лежали в больнице, вы не отправляли промежуточных справок, их не существует. Какой промежуточный документ вы хотели получить от меня - о том, что я лег в больницу и выписался?

(Судья заканчивает изучать материалы и объявляет перерыв на два часа).

Навальный (после возобновления заседания): "Меня хорошо слышно? Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое, и один из них говорит: давайте посадим Навального, потому что он являлся не по понедельникам, а по четвергам. А второй говорит: а давайте посадим Навального, потому что он, выйдя из комы, не явился к нам в инспекцию. Но я хотел бы сказать пару слов о таком небольшом слоне в этой комнате, чтобы все обратили внимание, и вся пресса, все люди обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я признан невиновным и которое признано сфабрикованным".

"Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написано, что даже состава преступления нет, дело полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация даже признала это решение, половинчато, мне даже выплатили компенсацию. Тем не менее мой брат отсидел 3,5 года по этому делу, я просидел год под домашним арестом. Когда мой испытательный срок по этому делу заканчивался, меня арестовали и без адвоката привезли в Симоновский суд и продлили испытательный срок на год. Уже 2021 год, и меня до сих пор продолжают судить по этому делу. С упорством маньяка меня требует посадить государство по этому делу. Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал по этой стране, вернувшись. Я ни одного шага не сделал. Причина - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере".

Прокурор Фролова просит сделать Навальному замечание.

Навальный: "Мне не нужно ваше замечание!"

Навальный (продолжает): "Я нанес смертельную обиду благодаря тому, что я выжил благодаря пилотам и врачам. Более того, я выжил и я не спрятался. А потом вообще случилось страшное: я выжил, не спрятался и участвовал в расследовании собственного отравления. И мы доказали, что именно Путин и служба безопасности стояли за покушением. И именно тот факт, что все вскрылось, сводит с ума этого маленького человека".

"Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах. И это единственный метод его борьбы - пытаться убить людей. В историю он войдет как отравитель. Вот вы знаете, был Ярослав Мудрый или Александр Освободитель, а он - Владимир Отравитель. Половина Москвы оцеплена, потому что маленький человек в бункере сходит с ума. Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится: посадить меня не сложно. Главное - запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы испугать миллионы. У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, не имеют ни малейших перспектив. В Москве жизнь еще более-менее, но отъедьте от Москвы. У нас вся страна живет в швахе, получая 20 тысяч рублей. Главное, что я хочу сказать: этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал, что они должны больше бояться, это демонстрация слабости. И миллионы, сотни тысяч посадить нельзя. И я надеюсь, что люди это осознают. И когда они осознают, все рассыплется".

Судья: "Давайте вернемся к представлению ФСИН. Вы ничего не сказали по поводу представления, вы говорите о политике".

Навальный: "Все, что я говорю, - это и есть мое отношение к представлению, которое вы устроили".

Судья: "Алексей, у нас не митинг, давайте вернемся к нашему представлению".

Навальный: "Я высказываю свое мнение, другого мнения у меня нет, и будьте добры меня выслушать".

Навальный (заканчивает свою речь такими словами): "Долг каждого человека - не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. И я как могу борюсь и буду продолжать это делать, несмотря на то что сейчас я оказался полностью под контролем тех людей, что любят намазывать трусы химическим оружием, я буду делать все, чтобы законы восторжествовали, и буду приветствовать всех честных людей, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как у вас. Мы такие же граждане и требуем нормального правосудия, нормальных выборов, мы всего этого требуем. В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая - те самые люди, которые не боятся, которые не отпускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке чиновников, которые решили променять страну на виноградники и аквадискотеки.

Не признаю представление и требую своего немедленного освобождения".

Выступает Вадим Кобзев (адвокат Навального). Кобзев настаивает, что ФСИН было прекрасно известно местоположение Алексея Навального и то, что он проходит реабилитацию. "Они сами смотрели его многочисленные интервью, где он рассказывает, что научился ходить, но шишку с пола поднять не мог, компьютером пользоваться не мог. Всем элементарным вещам человек учился заново, и все это знают", - сказал адвокат. Юрист подчеркивает, что Навальный собирался явиться для отметки на следующий день после возвращения, но был задержан в аэропорту. Кобзев добавил, что разыскные мероприятия могут быть открыты только на основании рапорта о том, что осужденный уклоняется от посещения ФСИН, а такого рапорта в материалах дела нет.

"Навальный не являлся до 15 января в инспекцию по уважительным причинам. На мой вопрос, является ли уважительной причина, что он был на амбулаторном лечении и проходил интенсивную физиотерапию, представитель ФСИН ответил: Да".

Свое выступление Кобзев завершил цитатой из сериала "Чернобыль": "Никто в зале в ту ночь не знал, что кнопка отключения послужит детонацией". Уважаемый судья, в отличие от Дятлова, мы знаем".

Навальный (аплодирует): "Кобзев, повесим потом здесь твой портрет!"

Выступает Ольга Михайлова (другой адвокат Навального). Она рассказывает о том, как менялись дни недели, в которые должен был отмечаться Алексей Навальный, говорит о том, что к Навальному домой приходили в то время, когда он лежал в коме в Германии, напоминает, что решение ЕСПЧ об отмене приговора выполнено не было, а вместо этого Навальному продлили на год испытательный срок. Реальный срок по делу "Ив Роше" назначать нельзя, настаивает Михайлова.

Прокурор Фролова задает вопросы Навальному: "С января по август 2020 вы 6 раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции?"

Навальный: "Неверно. Потому что приговором суда была установлена моя обязанность являться в инспекцию 2 раза в месяц. Несколько лет я ходил в вашу драную инспекцию по четвергам, иногда по понедельникам. Но у меня есть планы и семья. И даже зная что решение суда незаконное, я ходил в инспекцию два раза в месяц, по четвергам, почти всегда. И это инспекцию устраивало. Если вас это не устраивает, то так и скажите: мы хотим посадить Навального, потому что он ходил по четвергам, а не по понедельникам".

Прокурор Фролова: "Вы подтверждаете, что каждый раз после пропуска регистрации вас официально предупреждали о замене условного срока на реальный?"

Навальный: подтверждает, что сфабрикованное дело было использовано чтобы прекратить его политическую деятельность. Прокурор требует прямого ответа на вопрос. Навальный говорит "Я подтверждаю, что инспекция пыталась меня запугать, что меня посадят". Фролова считает, что ответ на вопрос получен не был.

Прокурор спрашивает, правда ли, что ФСИН не беспокоила Навального, пока он находился в клинике "Шарите".

Навальный отвечает, что в коме его вообще ничего не беспокоило, а потом он долгое время ничего не помнил и никого не узнавал.

"В русском языке понятия "выписался из больницы" и "выздоровел" не тождественны. При всей любви к инспекции мне было до фонаря до нее, я ходить не мог! Ко мне приходил врач, говорил, что делать, я заново учился ходить. И в процессе реабилитации меня не интересовало, что происходит с инспекцией, после того, как мы отправили уведомление в инспекцию", - сказал Навальный.

Прокурор: "Учитывая ваше юридическое образование, вы знали, что вам могут заменить условный срок на реальный за два пропуска регистрации?"

Навальный: "Учитывая мое юридическое образование, я знаю, что это невозможно было сделать потому что есть решение ЕСПЧ, невозможно было судить меня в Химкинском суде, невозможно держать задержанного в СИЗО N1! Беззаконие олицетворяете тут вы".

Прокурор приводит цифры осужденных (11 тысяч), которым изменили срок с условного на реальный. И говорит, что суд это сделал в 100% случаев. "Вы считаете, что для вас суд должен сделать исключение?" - спросила прокурор Навального.

Адвокат Михайлова просит снять вопрос на основании того, что неизвестно, откуда прокурор взяла эти цифры.

Судья соглашается.

Навальный отвечает прокурору о количестве осужденных: "Кто-то врет, или вы или Песков. В моей камере стоит телевизор и ваш усатый коллега говорит о 18 тысячах. Вы там с ним договоритесь".

Навальный просит прокурора задавать ему еще вопросы: "Мне так нравится отвечать на ваши вопросы!"

Прокурор Фролова говорит о том, что в России в прошлом году 11 тысячам осужденных заменили условный срок на реальный, что Алексей Навальный - единственный дважды условно осужденный, и, несмотря на "проявленный гуманизм", нарушал условия, не отмечался дважды в месяц и не уведомлял ФСИН после выписки из "Шарите". "Такое поведение Навального и его отношение к законодательству Российской Федерации позволяет сделать однозначный вывод, что он на путь исправления не встал и демонстративно показывает неуважение к законам", - считает Фролова.

Прокурор заканчивает и просит судью до вступления решения в силу избрать Навальному меру пресечения в виде заключения под стражу. Она просит также зачесть срок, проведенный Навальным под домашним арестом (во время дела "Ив Роше"). И просит направить Навального отбывать срок в исправительную колонию общего режима. Прокурор также попросила суд учесть тяжесть преступления и поведение осужденного. Просит также вынести частное определение в адрес ФСИН за то, что не обеспечили надлежащий контроль за Навальным.

Судья удалился для вынесения решения. Оно может быть оглашено "ориентировочно к 20 часам", объявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.