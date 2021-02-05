Политические ток-шоу: Народ устает от промывания мозгов

Счетная палата озаботилась тратами на откровенно плохую пропаганду. Что если ее признают неэффективной? Сократят расходы? Наверное, многие россияне скажут: давно пора

Счетная палата проверит траты на поддержку СМИ из федерального бюджета. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год.

Раздел обозначен как «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года».

Сообщается, что проверки коснутся ВГТРК, ОТР и «Российской газеты». Крупнейшим из них остается первый холдинг, в состав которого входит множество телеканалов и радиостанций, в том числе телеканал «Россия», среди проектов которого выделяется общественно-политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Что если ее признают неэффективной? Сократят расходы? Наверное, многие россияне скажут, давно пора…

- Вероятно, поначалу речь шла о плановой проверке, - считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. - Но затем могло обнаружиться снижение рейтингов этих передач и невысокий уровень их просмотра в интернете. Конечно, тот же Ютуб того же Соловьёва задвигает и даже блокирует. Но ссылаться только на козни Брина и Цукерберга было бы неверно. Видимо, вложения и отдача оказались несопоставимы.

- Какие, по-вашему, вопросы к той же программе Соловьева?

- Некрасиво обсуждать коллег. Но всё-таки хочется видеть там больше динамизма, больше тем, больший набор экспертов. Потому она и вызвала вопросы относительно своей эффективности. Она относительно популярна у старшего поколения, а вот на молодёжь действует плохо.

К сожалению, основные «заказчики» таких передач не всегда успевают за временем. Они люди немолодые, мало пользуются интернетом, и в значительной мере отстали от жизни. Это, к слову, признал тот же Евгений Примаков, который начал реформу возглавляемого им Россотрудничества. Формат медиапропаганды (и не медиа тоже) нуждается в модернизации.

- В Кремле не понимают, что на фоне того, как для борьбы с дефицитом бюджета снижаются суммы, выделяемые на образование, демографические проекты и пенсии, закачивание средств в проекты типа шоу Соловьева лишь отталкивает население? Выводы будут?

- Конечно, сохранение затрат на федеральные каналы вкупе со снижением таковых на образование и пенсии ничего, кроме бранных слов, у народа не вызовет. Такие траты надо соизмерять. Здесь есть проблема обратной связи между властью и обществом. На реакцию общества власти порой плюют, а зря. Рано или поздно, такое пренебрежение аукнется власти.

- Какими могут быть итоги проверки? Если признают неэффективность трат, программу закроют? Каким в этом случае может быть будущее самого Соловьева?

- Думаю, что Соловьёв устроится. Он вёл на своём веку разные передачи. И вполне может быть, что сможет вести и что-то более современное. В конце концов, на Западе молодые люди не ведут политические передачи. А формат передачи наверняка рекомендуют поменять.

- Счетная палата для того и существует, чтобы считать и проверять, так что ничего сенсационного я не вижу, - говорит директор Института свободы Федор Бирюков. - Другой вопрос: что покажут проверки? И насколько российские официальные медиа эффективны с точки зрения пропаганды и контрпропаганды, а также развития нашей политической системы?

Для начала отмечу, что пропаганда не должна быть сложной, изысканной и перегруженной смыслами. Поэтому, бессмысленно упрекать телешоу в примитивности и тупости. Их задача - «промывать мозги». Но не просто «промывать», а с определенными целями, главной их которых является формирование общественного мнения в нужном русле.

Возьмем популярные общественно-политические ток-шоу. У них действительно высокие рейтинги, большое количество просмотров и комментариев в интернете, среди российской аудитории и наших зарубежных соотечественников эти программы пользуются реальным успехом. А некоторые ведущие даже становятся потом депутатами Госдумы или Мосгордумы.

С точки зрения властей, такие передачи эффективны в плане реализации целей и задач внутренней и внешней политики, поскольку содержание эфиров строго выдержано в русле «генеральной линии». И, как следует из дальнейших социологических опросов, а также результатов выборов различного уровня, данная точка зрения принимается большинством россиян.

Особенно эффективны наши медиа в сфере информационных войн с западной пропагандой, но только в отношении российской и зарубежной русскоязычной аудиторий. С западной аудиторией напрямую работают лишь некоторые российские СМИ, которых явно недостаточно.

При этом российские общественно-политические ток-шоу совершенно не соответствуют задачам развития внутренней политики, особенно в ее партийном аспекте. Практически отсутствуют темы и сюжеты, касающиеся деятельности политических партий, за исключением, разумеется, правящей.

А если дело и доходит до этой сферы, то здесь наблюдается чудовищный перекос в сторону освещения деятельности несистемных и деструктивных либеральных структур - пускай и в негативном ключе, но зато достаточно подробно. Да, телевидение неплохо справляется с созданием образов внутренних «врагов народа». Но вот на «друзей народа» времени практически не остается.

В итоге зрители получают очень искаженную картинку русской жизни: кругом враги, а против них выставлена пестрая тусовка безликих в политическо-партийном плане «экспертов». Внутренние же, социально-бытовые и экономические проблемы граждан вынужден решать в ручном режиме раз в год лично президент в эфире «прямой линии». И россияне в результате остро ощущают свое социально-политическое одиночество в собственной стране, и даже определенную обреченность. Голоса на выборах за «партию власти» - это не следствие осознанного и активного выбора граждан, а молчаливое выражение их политического фатализма.

Официальная информационная политика, успешно справляясь с внешними вызовами применительно к внутренней аудитории, проваливается. Продолжая играть на антитезе «плохие либералы - хорошая партия власти», официальные СМИ тем самым отдают внутреннюю повестку тем самым «плохим либералам», часть из которых даже получает государственную поддержку. Это порочный замкнутый круг.

А партийная система в это время продолжает деградировать, что в итоге фактически лишает людей их важнейших политических конституционных прав - избирать и быть избранными, а также непосредственно осуществлять власть в стране как народу Российской Федерации.

Государству давно пора предоставить эфиры федеральных телеканалов всем активно работающим политическим партиям, в первую очередь - патриотической направленности. Не только в предельно сжатом формате предвыборных дебатов раз в пять лет, а в ежедневном режиме. Живая межпартийная дискуссия по актуальным внутриполитическим вопросам необходима для успешного развития политической системы. На одних только «бумажных медведях» наша страна далеко не уедет.

- Данное контрольное мероприятие является плановым, оно перешло из плана работы 2020 года и планируется к завершению в нынешнем году, - поясняет политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал. - Проводит его достаточно опытный аудитор - Алексей Каульбарс. Очевидно, что проверка затянулась или не была исполнена в назначенный срок. Но любые рассуждения на тему причин самой проверки, её затянутого исполнения, её инициаторов и противников будут умозрительными. Единственное, что можно сделать нам - это оценить эффективность работы СМИ с точки зрения технологии. Иными словами, можно оценить качество продукта, степень его воздействия на аудиторию, а не стоимость и себестоимость.

А вот тут невысокое качество можно констатировать достаточно уверенно.

- Зачем вообще нужны программы типа шоу Соловьева? Она и впрямь популярна? Ее смотрят? Соловьев давно стал символом низкопробной пропаганды, неужели в Кремле думают, что это еще работает?

- Во-первых, проверяют не Соловьева. ВГТРК в этом пункте программы Счетной палаты идет лишь одним из трех подпунктов. А конкретно о Соловьеве вообще ничего не сказано. Поэтому новости в некоторых наших СМИ представляют собой типичный «кликбейт»: скандальный заголовок с целью привлечь читателя. Утверждать, что Счетная палата проверяет конкретно Соловьева - это примерно, как утверждать, что воду в доме отключили, чтобы лично Пётр Иванович не помылся. Другое дело, повторю, что программа упомянутого ведущего (как и многих его коллег) выстроена весьма топорно и грубо. Но это болезнь всей нашей пропаганды.

В принципе, любой рекламист, журналист и армейский политработник знает, что у пропаганды, агитации, политической рекламы, просто рекламы есть триединая задача: 1) удержать и поддержать сторонников; 2) привлечь колеблющихся; 3) заставить колебаться сторонников оппонента (врага). Наша пропаганда выполняет только первую задачу. И это проигрышная позиция.

- Более эффективной пропаганды у нас нет? Почему, по-вашему? Ведь деньги есть, судя по всему, и талантливых медиатехнологов в стране полно. Или тем, кто решает эти вопросы, важна не эффективность, а деньги попилить? В Кремле не понимают, что с такой пропагандой мы не только ничего Западу не докажем, но и борьбу за умы собственной молодежи проигрываем?

- Мне кажется, не понимают. Вот почему - это другой вопрос. Скорее всего, здесь две причины: система сложилась, институализировалась, а в этом случае изменить ее крайне сложно, даже по мелочам, не по существу. Зачем менять людей, если говорить они должны будут то же самое? Да и люди уже свои, проверенные, а не эти выскочки яйцеголовые… Ну а кроме того (и это заметил еще Маркс в 1843 году, в статье «Оправдание Мозельского корреспондента») система нуждается в информации снизу, а снизу стараются дать именно такую информацию, которую ждет вышестоящее звено системы.

Другими словами, картина общественных настроений сильно приглажена и ретуширована, и власть в лице пропагандистов разговаривает с людьми вполне адекватно, сообразно этой картине. Но реальность от нее сильно отличается. А где взять реальную картину, если именно за ретушированную социологические и иные службы получают жалование? В результате людям советуют в отсутствие хлеба есть пирожные.