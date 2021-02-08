В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за «минирований»

07:50 8.02.2021

В школах Дальнего Востока массово отменены занятия из-за сообщений о "минированиях".

Как пишет РИА Новости, инциденты затронули учебные заведения Сахалина, Благовещенска, Карсноярска, ряда районов Приморья и Чукотки.

Отмечается, что первыми сообщения о "минировании" поступили в школы Сахалина и Курил. В общей сложности занятия были отменены в 149 школах и начались экстренные проверки.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, учебный процесс будет возобновлен после того, как экстренные службы убедятся, что все в порядке.

Сообщения о "минированиях" школ также поступили в разных муниципалитетах Приморья, при этом в Спасске-Дальнем и Спасском районе решили отменить занятия.

Кроме того, были отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска, информация о минировании там не подтвердилась. В городе Тында на севере Амурской области занятия отменены до конца дня.