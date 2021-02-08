В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за «минирований»

В школах Дальнего Востока массово отменены занятия из-за сообщений о "минированиях".

Как пишет РИА Новости, инциденты затронули учебные заведения Сахалина, Благовещенска, Карсноярска, ряда районов Приморья и Чукотки.

Отмечается, что первыми сообщения о "минировании" поступили в школы Сахалина и Курил. В общей сложности занятия были отменены в 149 школах и начались экстренные проверки. 

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, учебный процесс будет возобновлен после того, как экстренные службы убедятся, что все в порядке.

Сообщения о "минированиях" школ также поступили в разных муниципалитетах Приморья, при этом в Спасске-Дальнем и Спасском районе решили отменить занятия.

Кроме того, были отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска, информация о минировании там не подтвердилась. В городе Тында на севере Амурской области занятия отменены до конца дня.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
ФСИН потребовала для Навального 3,5 года колонии вместо условного срока по делу «Ив Роше». Стенограмма
Николай II и могилы жертв «Кровавого воскресенья»
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана
Политические ток-шоу: Народ устает от промывания мозгов
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории
Сотрудник МВД
Детям силовиков предложили дать преимущества при поступлении в вузы
Дональд Трамп
Большинство американцев выступили за запрет госдолжностей для Трампа
Стоимость электроэнергии в РФ выросла до максимального значения за пять лет
Задержанного в Саратове депутата Николая Бондаренко доставили в суд
Фото с сайта wikimedia.org
Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января 2020 года
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Песков объяснил высылку европейских дипломатов
Фото с сайта kremlin.ru
В Кремле рассказали о «черных полосах» в сфере пенсионного обеспечения