Рогозин продемонстрировал навыки управления вертолетом

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал свои навыки пилотирования вертолета во время перелета до Звездного городка. Оттуда глава госкорпорации намерен отправиться на космодром Байконур.

"Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома - на Байконур. Жаль, что вертолетом туда не долетишь", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен момент взлета. Рогозин сидит на месте второго пилота. Гендиректор госкорпорации обладает лицензией на управление вертолетом.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что полетит на Байконур на запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16", сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.02.2021, 15:51
    Гость: Евгений В

    Путин на дельтаплане с журавлями, а Рогозин на настоящем вертолете, не порядок. А вообще дешевая реклама для дешевых личностей. Летаешь, ну и летай, зачем ....?

  4. 14.02.2021, 15:31
    Гость: Наночубайсятина

    Не о Рогозин думаю, а о том, кто Рогозина поставил во главе Роскосмоса! У него сплошная рогозовщина в стране и поэтому такие результаты!

  5. 14.02.2021, 15:15
    Гость: старый кубаноид

    Рогозин конечно знает, что: на околомарсианскую орбиту вышел арабский!!! спутник, что в ближайшие дни на Марс сядет китайский марсоход, что в ближайшие дни в марсианском небе будет летать американский вертолет. Лапти этого не знают, им некогда-они поднимаются с колен.

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